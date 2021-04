Jeho základem je, aby si senioři jen pro sebe nenechali dovednosti, zvyky nebo znalosti, které mohou obohatit i další lidi. A odrazit se je možné z otázek, které Posez sestavil.

Jde v podstatě o to najít si svou „parketu“ a zavzpomínat na mládí, školu, zájmy, kulturu, kamarády, první lásky, rodinu, přátele nebo třeba zvířecí mazlíčky nebo také to, jak se dříve hospodařilo. Anebo jen poradit výborný recept na buchtu či bábovku.

„Vzpomínání by měli senioři sepsat na papír do dopisu a doručit poštou, osobně nebo po dobrovolnících do Posezu,“ připomíná Barbora Macháčková s tím, že je možné využít i mail. „Pisatelům obratem odpoví energičtí a úžasní studenti z benešovského gymnázia. Ze vzpomínek pak vytvoří kroniku a jen co to bude možné, sejdeme se zase všichni v Posezu u kávy a dobrého moučníku,“ dodala Bára.

Posez Benešov je kontaktní místo, které nabízí seniorům a zdravotně postiženým prostor k setkávání v ulici Marie Kudeříkové. Právě tam je také prostor, kde získají potřebné informace, dostane se jim pomoci s navázáním kontaktu s institucemi a organizacemi a mohou se tam zapojit do aktivit pro seniory a zdravotně postižené občany.