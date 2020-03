Senioři se ve vlašimské zbrojovce dočasně nenaobědvají

I když zůstává pro zaměstnance vlašimské zbrojovky Sellier & Bellot tamní závodní jídelna stále v provozu, má přece jen, kvůli koronavirovým událostem a vznikajícím hygienickým opatřením, pozměněný režim. „Máme nyní omezený provoz, ale pro důchodce je jídelna bohužel uzavřena a to až do odvolání,“ potvrdil v úterý 17. března Miloslav Turek, jehož firma zajišťuje dodávku stravy do uvedené jídelny.