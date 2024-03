/FOTO, VIDEO/ Jednou ze změn silničního zákona, které vstoupily v platnost od Nového roku 2024 a za níž si může neukázněný řidič odepsat nejen peníze, ale také body, je projetí semaforu v době, kdy na něm svítí oranžové světlo. Mnozí řidiči o této úpravě pravidel zatím ještě ani neví. Proto v klidu projíždějí na oranžovou, aniž by tušili, že tím spáchali přestupek.

Křižovatka benešovských ulic Nová Pražská – Čechova – Antuškova. | Video: Zdeněk Kellner

Do popisované situace, se řidiči mohou dostat naprosto jednoduše. Na semaforu po zelené skočí oranžová a auto, které je u semaforu nejblíž, projede. To je jasné, nedokázalo by tak rychle a bezpečně zastavit. Řidič v závěsu ale vidí stejnou signalizaci. Jenže z větší vzdálenosti před semaforem a byl by proto schopen bez rizika, že do něj auto jedoucí za ním nabourá, zastavit. Místo toho však akceleruje, aby stihl semaforem projet dříve, než skočí červená a než se rozjedou auta, která dosud čekala na vedlejší silnici na zelenou.

O pokutování v Benešově zatím neuvažují

Za takové porušení pravidel silničního provozu hrozí řidičům pokuta ve výši 4500 korun a srážka šesti bodů. A to se může motoristům přihodit i na Benešovsku. V podstatě ale na jediném místě. Tím je benešovská křižovatka ulic Nová Pražská – Čechova – Antuškova. Právě ta jediná v celém okrese Benešov je vybavena dopravu řídícími semafory. Další semafory v okrese, například v Benešovské ulici v Týnci nad Sázavou jsou nastavené tak, že rozsvítí červenou, pokud jede auto rychleji, než tam povolených 40 km/h.

Obdobný semafor fungoval také v Čerčanské ulici v Poříčí nad Sázavou nebo Jarkovicích a Jírovicích, místních částech města Bystřice. Od té doby, co tam rychlost jízdy aut hlídá radar, je ale zařízení vypnuté. „Technologii, která je schopná dozorovat dopravní situaci na této křižovatce máme,“ potvrdil na dotaz Deníku velitel Městské policie Benešov Radek Stulík. „O tom, že budeme hlídat průjezd na oranžovou a pokutovat to, zatím ale neuvažujeme,“ dodal.