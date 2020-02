Zájezdy, koncerty, besedy, přednášky či výlety. Právě při nich se dříve narození baví v rámci akcí organizovaných radnicemi nebo jejich součástmi zaměřenými na sociální oblast. Nejaktivněji služby poskytují v obcích s rozšířenou působností - Benešově, Vlašimi a Voticích. Ale senioři 'nezahálejí' ani jinde.

„Já nechci být příliš vidět,“ odpověděla seniorka z Týnce nad Sázavou na dotaz směřující do uvedené oblasti. „Podílím se aktivně na přípravě řady akcí, jako jsou třeba zájezdy do divadla, nebo výlety, ale nechci nikde vyčnívat. Nedělám to proto, že bych se někde zviditelňovala. Ale jste hodný, že jste si na mě vzpomněl,“ řekla žena, která dříve žila v rodinném domku, ale už několik let využívá možnosti ubytování v domě s pečovatelskou službou.