„Dostal jsem dopis od Tomáše Löbla z Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK), že 12. prosince dojde ke zrušení objednávky dopravní obslužnosti na železnici v úseku Vlašim – Trhovým Štěpánov,“ uvedl Josef Korn, starosta Trhového Štěpánova.

Spoje budou nahrazeny dočasnou autobusovou linkou v trase Vlašim – Bolinka – Bolina – Zdislavice – Chlum – Trhový Štěpánov. „Linka bude odjíždět z Vlašimi zhruba 10 minut po příjezdu vlaku a v případě jeho zpoždění bude čekat. V opačném směru bude linka do Vlašimi přijíždět cca 10 minut před odjezdem vlaku ve směru na Benešov,“ dodal.

Režim náhradní autobusové dopravy bude upraven společně s integrací veřejné dopravy na Vlašimsku a Posázaví. „V rámci integrace předpokládáme zavedení dvou nových autobusových linek přes Řimovice a Chlum a přes Kostelík, které by provoz dočasné linky nahradily,“ vysvětil.

Ovšem lidé v Trhovém Štěpánově považují zrušení trati za nešťastné. Železnice byla do města zavedena v roce 1902. Teď, jak se zdá, je prozatím s osobní dopravou konec. Přitom za velké peníze z evropských fondů byla trať rekonstruována v roce 2016. Tahle investice tedy přijde vniveč, což Josef Korn považuje za obrovskou škodu. „Budeme dělat všechno pro to, aby se osobní doprava na železnici vrátila,“ tvrdí. Město proto už také jedná se soukromými dopravci.

Argument, že kraj zrušil osobní linky protože byly velmi málo využívané, Josef Korn nebere. „Navrhli jsme zrušení těch spojů, které nebyly moc využity, ale byli jsme pro zachování služby venkovu jako takové. Když se bude likvidovat to, co si na sebe nevydělá, pak zavřeme muzea, hrady nebo divadla. Všechno se musí dotovat a to chceme také v případě naší trati po Středočeském kraji. Bez toho se z nás stanou jen další Sudety,“ doplnil rozhořčeně Josef Korn.