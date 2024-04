K dispozici je zatím dohromady patnáct stojanů

Benešovské poznatky a zkušenosti obou firem, které se zúčastnily veřejné soutěže, tedy i společnosti Nexbike, která zakázku získala a do Votic a Olbramovic dodá stojany i bicykly, se promítly například také do umístění jednotlivých stanovišť. Těch bude prozatím dohromady patnáct. „Stanoviště budou na obou železničních stanicích, v Olbramovicích pak také u fotbalového hřiště a dvou autobusových zastávek blíž centra obce. Ve Voticích si kola bude možné půjčit na Komenského náměstí, u biokoupaliště, základní školy, Lidlu, na Srbickém vrchu, fotbalovém stadionu nebo u vodojemu,“ připomněl Jan Vachtl.

Všude tam si mohou zájemci moci již 2. dubna kolo půjčit a také ho v cílovém místě odevzdat. Pro srovnání: Benešov loni zahajoval se 16 stanovišti a 50 koly a za rok za službu zaplatil 800 tisíc korun. Ve Voticích a Olbramovicích bude k dispozici celkem čtyřicet kol a obě sídla za službu letos vydají dohromady 700 tisíc korun. Votice budou mít prozatím jedenáct stanovišť a Olbramovice čtyři. To jsou ale vlastně jediné rozdíly služby v obou lokalitách. Všechno ostatní, včetně ceny pro uživatele i volné minuty, kterých je 15, jsou totožné. Ten, kdo bude chtít této služby využít, musí se předem zaregistrovat. Pak stačí přijít ke kolu, z mobilu načíst svou registraci a jet.

Na obzoru je propojení s Lítačkou

„Pokud někdo čtvrthodinu zdarma překročí a nepojede déle, než 45 minut, zaplatí 20 korun. Další půlhodina přijde na 20 korun a za den je maximální cena 300 korun,“ upozornil Vachtl. Uživatelé sdílených kol ve Voticích a Olbramovicích by ale ještě letos měli dostat zajímavý dárek. Ten spočívá v konektivitě s Pražskou integrovanou dopravou. Jinými slovy to znamená, že ty, kteří budou mít na PID předplatné pro pásmo 7, v němž leží Olbramovice i Votice, získají bonus navíc.

„Po propojení PID lítačky a aplikace od Nexbike budou tito lidé mít dvakrát za den 25 minut jízdy na kole zdarma. Tato výhoda bude cílena na ty, kteří jezdí na nádraží. Pokud se to povede oživit, bude to v celém kraji pilotní projekt. Zatím tato služba funguje pouze v Praze,“ dodal Jan Vachtl s tím, že systém sdílených kol by měl ve Voticích pomoci například v létě, kdy je často automobily přeplněné parkoviště u biokoupaliště. Právě proto by tam místo jednoho stojanu měly být dva a tím pádem také více kol k půjčení.