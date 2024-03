Město vyšlo vstříc občanům

„Kromě toho se z původních šestnácti stanovišť, odkud si lidé kola mohli brát a kam je také mohli po jízdě vrátit, zvyšuje jejich počet na šestadvacet,“ potvrdil místostarosta. Právě tato novinka vyplynula z přání uživatelů sdílených kol. „Na radnici nám přicházely žádosti občanů, abychom místa pro kola zřídili také u nich v lokalitách, blíž jejich domovům,“ řekl místostarosta a připomněl, že loni se kvůli zápůjčce bicyklu zaregistrovalo 2238 lidí.

Sezona by měla začít v dubnu. Její start je ale v ohrožení, protože proti vypsanému výběrovému řízení na provozovatele sdílených kol v Benešově, respektive proti jednomu z jeho bodů, na radnici dorazila od jedné z firem námitka. „Tuto námitku jsme po poradě s právníkem zamítli,“ uvedl Jakub Hostek. Protestující firma může znovu napadnout benešovské odmítnutí a to do pátku 22. března. Pokud by tak učinila, den D, kdy se Benešáci letos poprvé svezou na sdílených kolech, by se podle Hostka o něco posunul. „Možná o týden,“ řekl. „Pak bychom ale sezonu na jejím konci o stejný čas prodloužili a jezdili ještě na začátku prosince,“ dodal.

Zájem o sdílená kola je velký

Loni stálo provozování sdílených kol v Benešově městskou kasu 800 tisíc korun včetně DPH. Letos má radnice v rozpočtu na rozšířenou službu dvojnásobnou částku. Kolik za bicykly město skutečně zaplatí, ale bude jasné až po definitivním uzavření tendru. Kromě vyššího počtu kol a stanovišť zůstane i letos pro uživatele zachovaná čtvrthodina jízdy zdarma.

Tuhle vymoženost bude znovu dotovat město z rozpočtu. Jak oblíbená se v Benešově sdílená kola loni stala, dokládají také další čísla. Za jeden den si lidé půjčili bicykl v průměru 78x, za měsíc to bylo celkem 2392 kol, což je za sedm měsíců provozu, tedy od začátku května do konce listopadu 16 744 výpůjček. „Loňská pilotní projekt skončil nad očekávání dobře a to i v porovnání s jinými městy,“ dodala benešovský místostarosta Jakub Hostek.