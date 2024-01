Na vypůjčených bicyklech urazili Benešáci od května do listopadu 2023 celkem 16 426 kilometrů.

Největší význam mělo však půjčování kol pro dopravu v Benešově - lidé méně často usedali do aut a nepřiživovali už tak složitou dopravní situaci v ulicích. Také proto radnice loňský pilotní projekt sdílených kol považuje za velmi úspěšný. Proto ho bude letos ve vylepšené podobě opakovat.

„Aby si lidé mohli kola půjčit, museli se zaregistrovat, a tak víme, že to udělalo 2238 lidí,“ potvrdil benešovský místostarosta Jakub Hostek. Za úspěchem stojí také velkorysost radnice. Za službu totiž zaplatila 800 tisíc korun. V této částce bylo také bezplatné půjčení stroje na první čtvrthodinu. A ta s velkou rezervou postačuje na dojezd z jedné části města na druhou.

Radnice uvažuje o rozšíření počtu stanovišť

Ze severu Benešova to na jeho jih je pouze dva a půl kilometru a z východu na západ ještě méně. „Za jeden den si lidé půjčili kolo v průměru osmasedmdesátkrát,“ připomněl místostarosta. Za měsíc si pak cyklisté půjčili 2392 kol, což za oněch sedm měsíců fungování projektu činí 16 744 výpůjček. „Na radnici nám přicházely žádosti občanů, abychom místa pro kola zřídili také u nich v lokalitách, blíž jejich domovům,“ sdělil místostarosta. „Proto také uvažujeme o rozšíření stanovišť, kterých bylo v roce 2023 pouze šestnáct.“ Na stanovištích vlastník kol umístil podle smlouvy s městem padesátku bicyklů s jednotným designem a univerzální velikostí pro dospělou osobu běžného vzrůstu.

Podle mluvčí radnice Terezy Lípové si uživatelé nejvíc kol půjčovali v období od května do září. „Nejvíc lidé službu vyhledávali v pátek a jen o málo méně často ve čtvrtek. Naopak nejméně si Benešáci kola půjčovali v neděli,“ potvrdila mluvčí. Jak už zaznělo výš, první čtvrthodinu jízdy dotovala radnice. To bezpochyby přispělo k tomu, že velká většina výpůjček - 93,4 procenta, byla ta do 15 minut. Průměrně přitom jezdci překonali vzdálenost pouhých 980 metrů. „Nejčastěji lidé cestovali na vlakové nádraží. Právě tam bylo také nejvíc výpůjček a rovněž vrácení kol,“ připomněla mluvčí.

Nejčastějším cílem bylo nádraží

O něco méně vytížená byla „stanice“ Spořilov II, kde má o málo víc navrch vracení kol do stojanů. Teprve pak jsou v pořadí nejvytíženějších míst Masarykovo náměstí, Jiráskova ulice a místo před restaurací U černého koně. Naprosto nejvytíženější trasa vede ze sídliště Spořilov II na vlakové nádraží. Následuje trasa mezi stanovištěm U černého koně a vlakovým nádražím a to obousměrně.

„Pilotní provoz potvrdil, že je o službu sdílených kol zájem. Vzhledem k podnětům přidáme nová stanoviště a další kola. Stojany chceme doplnit například v Mariánovicích, v Tyršově a Husově ulici nebo k restauraci Na Bejkárně v Hodějovského ulici,“ doplnil Jakub Hostek s tím, že cílem je dostat službu co nejblíž k většímu počtu Benešáků, a tím snížit počet aut v ulicích.