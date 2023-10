/FOTO, VIDEO/ Necelý půlrok, přesněji od prvního máje mají obyvatelé i návštěvníci Benešova možnost cestovat po městě prostřednictvím vlastních sil na takzvaném sdíleném kole. Volně přístupné bicykly stojí na šestnácti místech města a tam je také možné je po dojetí do cíle odkládat. K dispozici mají lidé celkem padesát těchto strojů.

Sdílená kola v Benešově si našly okruh svých uživatelů. Je jich už dva tisíce. | Video: Zdeněk Kellner

Přitom už v době, kdy se schylovalo k první jízdě, řada obyvatel města pochybovala o smysluplnosti takového počinu. „Sdílená kola nevidím jako dobrý nápad. Neustále se řeší problematika bezpečné jízdy městem na kole. Důvod proč cyklistika v městě pokulhává není v neochotně lidi jezdit na kole, ale v neochotě jezdit na kole městem, které vůbec není k cyklistům přívětivé,“ míní na svém FB profilu Katka Shibalová. Také Jana Norková byla dost skeptická. „Jako nápad dobrý, ale nejdřív by měly být vybudované pořádné cyklostezky a ne jen ubrat z jízdního pruhu takový kus, že auto vedle cyklisty neprojede,“ napsala.

Ozývaly se ale také hlasy, která počin podporovaly. Například Václava Müllerová uvedla, že má takový druh dopravy městem vyzkoušený z Berouna, ale upozornila, že tam už slouží cyklostezky, často nedílné součásti chodníků a hlavní stezky vedou mimo nejfrekventovanější dopravní tepny. „Tato infrastruktura Benešovu chybí. Jezdím na kole velmi často, nejen za sportem, ale i pro nákup nebo za dětmi ke školám a bohužel musím konstatovat, že je tu pro cyklisty stále dost nevlídno,“ dodala. Přes to všechno se, jak se nyní zdá, sdílená kola, za něž město na rok zaplatí 800 tisíc korun, se v Benešově uchytila.

První čtvrthodina je zdarma

V uvedené částce je totiž zahrnuta také pobídka cyklistům, první čtvrthodinu jedou zcela zdarma a nájem začnou platit až po překročení této doby. Přitom jízda z jednoho konce Benešova na druhý i jen průměrnému kolaři déle netrvá. Město, které je jen zprostředkovatelem služby ví, kolik lidí se k půjčení kola zaregistrovalo, kolik si jich bicykl půjčilo i to, které trasy jezdci využívají nejčastěji. „Z posledního reportu, který pravidelně dostáváme od majitelů kol vyplývá, že je zaregistrovaných dva tisíce uživatelů. Ti si průměrně každý den půjčí kolo stokrát,“ potvrdil benešovský místostarosta Jakub Hostek.

Uvedl také, že se jedná o poměrně velký zájem, proto už nyní předpokládá, že sdílená kola v Benešově pojedou i v příštím roce. Zda zůstane zachován stejný počet míst k parkování kol a k dispozici bude pořád jen padesát strojů, ale není jasné. O tom bude vedení města diskutovat po této první sezóně. „Jsem skutečně rád, že to, co jsme od projektu očekávali se potvrdilo. Moc mě těší, že se podařilo spojit Spořilov s centrem města a nádražím. Dvě nejvytíženější trasy totiž vedou ze Spořilova na centrální náměstí a ze Spořilova na nádraží,“ dodal místostarosta, ale upozornil, že zatím není jasné v jakém rozsahu.

Pozor na bezpečnost

Do té doby zřejmě doznají změny záležitosti, které preventistka Městské policie Benešov Andrea Koubová vnímá jako nedostatky a chyby. „Kola přibližují vzdálenost, ale vzhledem k tomu, že postrádají v samotných kolech oranžové odrazky, nesplňují všechny náležitosti, která jízdní kola mají mít. Zaznamenali jsme řadu případů, kdy na kolech jezdí děti mladší patnácti let a to dokonce bez přileb a navíc i po chodníku. O tom, že si kola půjčují by měli vědět rodiče,“ dodala preventistka.