Čtyři z celkem sedmi radních při jednání seděli na radnici, ale každý v jiné kanceláři. Tři zbylí a také tajemnice úřadu, která průběh schůze a hlasování kontrolovala a také zapisovala, se k videokonferenci připojili ze svých domovů.

„Tříhodinová videokonference dopadla na jedničku,“ zhodnotil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička a přiznal, že setkání na síti mělo i své výhody. „Někteří radní se na schůze dostávají komplikovaně ze svých zaměstnání, která jsou mimo Benešov. Tento způsob mi připadá dost efektivní,“ řekl s tím, že by se nezříkal ani toho, aby další schůze i v době postkoronavirové, probíhaly právě tak.

„Jediný rozdíl je v tom, že nesedíme v jedné místnosti a nepodáváme si ruce,“ dodal starosta. Současně ale připomněl, že si vůbec nedovede představit videokonferenci 21 členů zastupitelstva na němž by chybělo to podstatné - veřejnost.

„Také proto se dnes zastupitelstva vůbec nekonají,“ poznamenala tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva s tím, že by se benešovské zastupitelstvo mohlo konat v květnu. Tajemnice má zkušenost i z masovější videokonferenční porady s vedoucími odborů, kde se připojilo 16 účastníků. „Vypadlo spojení s jedním z vedoucích. V radě by to byl neřešitelný problém, tam by se musel radní připojit a pokračovalo by se až poté,“ vysvětlila.

Ke schůzím zastupitelstva mají obce zatím dva pokyny ministerstva vnitra. Z nich vyplývá, že nejvyšší orgán musí jednat za přítomnosti veřejnosti a smí projednávat jen věci nezbytné pro fungování obce a státní správy. Kvůli opatřením ale nyní schůzi nemusí svolávat vůbec.

Ve Voticích ji však potřebují. Starosta Jiří Slavík ji připravuje že na první úterý po Velikonocích. „Nemožnost projednat běžné záležitosti je pro obec i občany hodně omezující,“ zhodnotil a přiznal, že se už nyní obává toho, že dlouhodobá omezení mohou život sídla paralyzovat.

Město má řadu úkolů, o nichž nemůže rozhodovat rada a starosta už vůbec ne. Stále totiž platí zákon o obcích. Jenže problém se netýká jen města. Zastupitelé rozhodují i o věcech státní správy. Třeba platech státních úředníků. „Chtěli jsme v zastupitelstvu odsunout splatnost správních poplatků vyhláškou, ale Ministerstvo vnitra nám napsalo, že to nesouvisí s covidem, abychom to řešili jinak,“ připomněl Jiří Slavík.

A tak ve Voticích projednají jen nezbytná „povolená“ témata. Kdyby to neudělali, hrozil by vznik ekonomické i ekologické škody. „Potřebujeme projednat rozpočtovou změnu na čistírnu odpadních vod a případně schválit smlouvu o dílo,“ dodal starosta Jiří Slavík.

Na videokonferenční schůzi zastupitelstva se naopak nechystají ve Vlašimi. Radnice nyní dává dohromady podklady pro schůzi. „Pokud by tam nebyly nezbytné věci, formou videokonference bychom nejednali. Pak bychom přesunuli dubnovou schůzi na květen,“ připomněl starosta Luděk Jeništa. „Videokonference ale už umíme. Uvidíme podle situace,“ dodal.