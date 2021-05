„Sbírka se konala sobotu 24. dubna a lidé do ní darovali trvanlivé potraviny a základní drogistické zboží,“ uvedla Eva Stulíková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov s tím, že potřebných bohužel stále přibývá a podle statistik narostl v loňském roce počet lidí v nouzi až o desítky procent. „Z velké části za to může koronavirová pandemie, která připravila spoustu lidí o práci a finanční prostředky,“ míní Eva Stulíková.

Sbírka potravin v Benešově. Zapojily se dobrovolnice z MěÚ Benešov a Nízkoprahového denního centra Pečovatelské služby okresu Benešov.Zdroj: MěÚ Benešov

Do akce se v Benešově zapojily dobrovolnice z řad pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov a Nízkoprahového denního centra Pečovatelské služby okresu Benešov. Zákazníci je nemohli přehlédnout. Měly na sobě zelené zástěry s nápisem Sbírka potravin a zájemcům podávaly potřebné informace k celé akci.

Solidárními se nakonec ukázala velká část nakupujících. Bylo vidět, že jim není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a do přistavených vozíků odložili část svého nákupu. Našli se mezi nimi dokonce i tací, kteří běžně v sobotu do obchodu nechodí, tentokrát ale kvůli akci udělali výjimku. Mnoho lidí zboží darovalo paradoxně i z mála, co sami mají. Byli mezi nimi senioři i rodiny s dětmi.

„Od všech dárců je to krásné gesto, za které si zaslouží velký dík,“ dodala Eva Stulíková.