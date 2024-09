Sousoší nazvané Čerčanští vodáci přibude do zeleně ve svahu pod Pivnicí Barandov proti budově vlakového nádraží.

„Autor sochy také způsobil, že v souvislosti s jejím vznikem byla složena nová píseň Čerčanští vodáci. Melodii a základní text napsal J. A. Vaněk, následně byl k písni přizván významný textař, spisovatel a publicista - Jan Krůta, který žije nedaleko, v Poříčí nad Sázavou. Ten pak text upravil,“ připomněla manažerka akce Jana Tywoniaková.

Píseň pochopitelně zazní v premiérovém podání hudební skupiny SUPer při odhalení sousoší. Písnička má dokonce už také studiovou nahrávku.

Samotný čerčanský artefakt Čerčanští vodáci dostane v budoucnu i svou vlastní webovou stránku, kde bude nahrávka písně k volnému poslechu. Na stejném místě bude také popis historie vzniku sochy s dokumentací.

Vedle velké řady drobných podporovatelů projekt Socha Čerčanští vodáci spolufinancovala také samotná obec Čerčany.

Zahájení ceremoniálu v prostoru okolo sochy naplánovali organizátoři na sobotu od 14.30. Po krátkých proslovech a písni dojde po třetí hodině k odhalení sochy a pokud nebude pršet také k slavnostnímu bublifukování s hudbou a zpěvem.

V restauraci Barandov dojde také k podepisování sochaře na děkovné pamětní listy dárcům, kteří přispěli na zdar projektu.

Jak sousoší vzniklo

„V roce 2021, v temném období, kdy opanovala naše životy epidemie covidu-19, mne napadla otázka, jak Čerčany, kde žiji a které mám rád, tak trochu zviditelnit, třeba sochou nějaké významné osobnosti. Dost jsem nad tím přemýšlel, ale dlouho mne nic nenapadalo. Vše, co jsem měl k zamyšlení, vypadalo velmi chabě a bylo vyumělkované. Potom to ale přišlo. S velkou vodou připlula do Čerčan odkudsi i rozbitá loď - kánoe, která zůstala zaklesnutá a vzpříčená ve vrbičkách pod jezem. Chodili jsme se na ni koukat z lávky i z mostu. Voda ji natlačila do kmenů stromů a ona se nemohla uvolnit a nemohla odplout dál po vodě Sázavy. V ten okamžik mne napadlo, jak jsem tam tak stál, a pozoroval rozštípnutou loď, že již 70 let rád chodím na čerčanskou plovárnu, kde pozoruji ten místní kolorit, a samozřejmě i vodácký provoz na řece. My, co chodíme k řece Sázavě od dětství či od mládí, tak jsme všichni buď kanoe měli, nebo ji ještě někde doma máme, a na lodi to relativně umíme. Jenže novodobí mladí vodáci, jsou často jako klienti sportovních agentur dopraveni z města nějak k řece, zde dostanou vybavení, a „jedou Sázavu“,“ vypráví autor, sochař Jan Amos Vaněk.

Myšlenka

„A my, staří posázavští vodáci, je pozorujeme z plovárny, jak prvně v životě drží pádlo, jak ho neumí ani uchopit do ruky, jak jim nejde pádlovat rovně… a tak jsme se tomu doposud smáli. Tak v tento okamžik mne napadla myšlenka na sochu o čerčanských vodácích. Takové veselé pozorování nezkušených lidí, kteří se stali na jeden víkend vodáky, učí se to, moc jim to nejde, a někdy se jim něco stane… Třeba by se jim mohla zlomit kanoe! Jako ta loď zamotaná ve vrbičkách. Tak vznikl nápad vyzvednout ji z řeky a udělat z ní sochu – momentku ze života čerčanských vodáků: dvě figury (ona a on), kterým se právě zlomila kanoe. To bylo v zimě. Později ale zjistili otužilci ze Zaječic, že se s lodí nedá vůbec hnout, neb ji voda zanesla a naplnila bahnem, pískem, kamením. Následovala akce, kdy se loď na laně musela ze řeky vytahovat traktorem na břeh. Teprve po nějaké době se loď dostala na můj pozemek, abych na ní mohl pracovat.“

Karambol lodí

S pomocí kamarádů, kteří mi pomohli rukama, technikou, věnovali materiál (hlavně ocel na rám), začala moje práce na sousoší. Pak vznikl nápad, přidat druhou loď, jako by do sebe lodě narazily. Karambol lodí, kdy se srazí dvě posádky kanoí, ale musí zachytit veselou situaci, nesmí to být drama. Na vodě je přeci veselo, lidé si musí umět udělat legraci sami ze sebe. Proto jsou kanoe ve srážce protknuté, proto mají figury v dynamických pózách ohnutá nebo zamotaná pádla. A jako maskot přibyla ke čtyřem figurám dospělým ještě postava malého chlapečka na špici lodi, který se tak strašně moc snaží tu situaci ještě zachránit, byť jsou jeho síly ještě slabé…(Pokud by se někdo ptal, proč tam není také vodácký pes, tak jen proto, že jsem se tomu nápadu vzepřel!). K nápadu na sousoší jsem nejprve nakreslil skicu, která byla publikována v Čerčanském zpravodaji (1-2/2022). V létě 2022 jsem si i trochu testoval společenské klima pro vznik sousoší v životní velikosti pro obec, na mé výstavě v KD Čerčany. V úsilí ke vzniku sochy mne podporovali moji kamarádi a známí, kteří mi připomínali, že každá doba má nějaké sousoší nebo výtvarné dílo. I rozhodl jsem se vyrazit na Obecní úřad Čerčany a oslovit je s žádostí o příspěvek. Očekával jsem, že pro obec to bude taková roztomilá hloupůstka, a že to bude zamítnuto. Společně s paní místostarostkou Pawingerovou jsme sepsali žádost o zařazení mezi grantové projekty, na které se dá vybírat finanční podpora od firmy TESCO. Tam jsem ale neuspěl. Ale vzdát jsem se nechtěl.

Sbírka a práce na soše

Sbírka a práce na soše Žiji zde 70 let, sochy stále sochám jiným lidem, bylo by mi líto, kdyby to tu nebylo. Sochu jsem udělal i pro město Benešov (postava „Spěchající“) v blízkosti nádraží ČD. Takhle bych mohl čekat ještě 100 let, a nedočkal bych se. Zkusím udělat výzvu na veřejnou akci a sbírku! Já provedu veškeré práce na soše zdarma, a socha bude potom odevzdána obci jako dar. (Něco tu po mně zůstane.) Problém byly náklady na materiál, přestože jsem zvolil velmi úsporný laminát s epoxidovou pryskyřicí. Tak vznikl nápad, že by se mohlo vybírat pouze na materiál ve veřejné sbírce od dobrovolných dárců. První dárci bylo moji kamarádi, přátelé. Začalo to částkami 50 – 100 Kč, i děti mi dávaly po 20 Kč. Na druhé straně se ozvali významní sponzoři, kteří nechtěli být uváděni jmenovitě, ti přispěli i v tisících Kč. Celkem jsem vybral od lidí cca 70 000 Kč. Potom již k projektu přistoupila i obec Čerčany, která mi přidala na vznik sochy 30 000 Kč, pak ještě 15 000 Kč. K nákladům na materiál je podrobné vyúčtování, které běželo po dva roky činnosti na soše. Dva roky jsem téměř denně na soše pracoval 4 hodiny dopoledne. Socha byla pracná, hlavně na dokončování povrchů. Ve výsledku má umělou patinu, která lehce simuluje vzhled klasických bronzových soch. Mým záměrem bylo, aby pro Čerčany vznikla úsměvná žánrová plastika, která má přinést oživení veřejného prostoru v obci, a to jak pro místní, tak i pro návštěvníky obce. Tímto prosím a vyzývám vandaly místní i náhodné, aby si sochu vzali „za svou“ a neubližovali jí. Kdo si potřebuje vybít vztek nebo projevit hloupost obecnou či alkoholickou, nechť tak učiní někde jinde. Já budu pro sochu se správou obce Čerčany zajišťovat její údržbu a opravy, aby byla důstojnou součástí našeho posázavského světa, aby nám všem byla pro potěšení

Zdroj: Jana Tywoniaková