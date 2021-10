„Došlo k rozporu v koalici a to je vše, co k tomu mohu říci,“ reagoval nyní už bývalý starosta Ivan Koldcsiter, který dál zůstává zastupitelem.

Dalším překvapením mimořádného zasedání je fakt, že zastupitelé nového starostu nezvolili. „To, že nebyl zvolený starosta, nebudu hodnotit. Má to svůj vývoj a vůbec nevím, jak to bude dál pokračovat. Nevím ani, kdy bude schůze zastupitelstva, kde se bude volit nový starosta. Teď to bude na jednáních koalice FK pro rozvoj Sázavy a PRO Zdraví a Sport. My za FK jsme se ještě ani nesešli, proto nechci nic přejímat,“ uzavřel Ivan Koldcsiter.

Průběh schůze přirovnává sázavský lékař Leoš Šedo ke smutné variaci na Stroupežnického Naše furianty. Podle něj starosta vyčítal v úvodu sešlosti formální nedostatky při svolání mimořádné schůze. I přes to nakonec ke schválení jeho odvolání došlo.

„Jenže druhé dějství bylo ještě trapnější. Opozičnímu hnutí STAN, druhému nejsilnějšímu ve volbách, byla upřena předem slíbená pozice druhého místostarosty a Vladimír Dvořák (PRO Zdraví a Sport) překvapivě odmítl kandidovat na uprázdněné místo starosty,“ popsal Šedo.

Zastupitelstvo proto pověřilo výkonem funkce starosty místostarostku Moniku Pospíšilovou (PRO Zdraví a Sport), která odvolání vysvětluje tím, že starosta ztratil její důvěru. „A byl to také rozdílný pohled na způsob řízení města,“ dodala.