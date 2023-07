/FOTO/ Výstavba nového mostu v Sázavě pokračuje podle předpokladů a plánů. Aktuálně je konstrukce připravená na další stěžejní část prací, na betonování. Most by mohl začít sloužit ještě letos.

Výstavba mostu v Sázavě v polovině července 2023. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

V úvodu června těžkotonážní jeřáb instaloval k již hotovým pilířům dočasné ocelové příhradové 28 tun vážící nosníky. Do jednoho mostového pole přišly dva o délce 24 metrů. Nosníky vytvořily rozebiratelnou podpěru na níž postupně vzniklo bednění. Na svém místě jsou už také ocelové armatury především předpínací výztuž.

V současné době je tak most připraven na další část svého vzniku – betonování.

Nový most v Sázavě bude mít totožné parametry jako jeho stržený předchůdce ze 70. let minulého století. Konstrukce má celkem čtyři mostová pole. Ta se budou z betonu lít během dvou betonáží. Dokončeny by měly být do poloviny srpna. Jan Čikara, vedoucí oblasti dopravních staveb společnosti TAQ, která most pro středočeské silničáře staví, však připomněl, že hotovo ani pak nebude a stavaře ještě čeká hodně práce.

„Musíme ještě dobetonovat kotevní čela, zabetonovat závěrní zdi, dodělat křídla, vybetonovat římsy, osadit mostní dilatační závěry, namontovat zábradlí, veřejné osvětlení a ještě před tím položit hydroizolaci na nosnou konstrukci. Pak podle projektu položíme kamenné obrubníky chodníků po obou stranách mostu a teprve potom dojde k pokládce živičného povrchu vozovky,“ sdělil

Petra Kučerová, mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která je investorem díla za 80 milionů korun, potvrdila, že by novostavba mohla začít sloužit svému účelu na konci letoška, a to v rámci předčasného užívání. „I potom na mostě budou ještě probíhat poslední dokončovací práce,“ dodala.