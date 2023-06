/FOTO, VIDEO/ Vodáky tolik oblíbená řeka dlouhá 226 kilometrů má nejmalebnější část na dolním toku. Ten začíná v Týnci nad Sázavou a končí po sedmnácti kilometrech za kaňonem se strmými skalními stěnami u lávky v Pikovicích.

Vodácká sezóna 2023 na Sázavě startuje. | Video: Zdeněk Kellner

Právě „benešovský“ úsek Sázavy zvané též Zlatá, nebo Stará řeka nabízí vodákům řadu oficiálně fungujících míst k přespání. První, na které vodáci za pomyslnou hranicí mezi Kutnohorskem a Benešovskem narazí, je veřejné tábořiště v Českém Šternberku a o malý kousek dál, ale stále ve stejné obci kemp U lanovky. Kvůli četným meandrům se řeka znovu vrací na Kutnohorsko a na Benešovsko se dostává až před městem Sázavou. První kemp se tam jmenuje U Kavalíra.

Vodácká sezóna 2023 na Sázavě startuje:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Ve stejné lokalitě mají vodní turisté na výběr ještě z veřejného tábořiště Pod vrbou a U hrocha. Na Benešovském úseku Sázavy turisté při cestě po proudu projedou kolem dalších šesti veřejných tábořišť – Vaníčka v Choceradech, U Bořka, což je ale pravobřežní kemp znovu na Kutnohorsku, Ostende v Choceradech, Kormorán ve Zlenicích, Palubu v Čerčanech a pod hradem ve Zbořeném Kostelci. Tím úplně posledním před startem do nejromantičtější části řeky, je kemp v Náklí v Týnci nad Sázavou.

„Už včera jsme s deseti kolegy z práce sjížděli řeku do Pikovic na půjčené lodi. Vrátili jsme se sem vlakem, přespali a dnes už balíme a jedeme domů,“ uvedl v týneckém Náklí Petr z Prahy s tím, že jeho vodáctví se projevuje pouze příležitostně, jednou, dvakrát za rok. „Vody moc není, loď zpočátku drhnula a pak dál už to docela jelo. Mě se to líbilo, moc jezdit neumím, takže mi to stačilo. Letos ještě pojedeme s dětmi Vltavu z Vyššího Brodu do Rožmberka,“ prozradil Petr s tím, že kemp v Týnci byl v pohodě, jen někdo „hodně použil“ veřejnou toaletu.

O víkendu už jedeme naplno

Vzhledem k tomu, že právě z Týnce vyráží velká část vodáků na už zmiňovaný nejhezčí úsek řeky do Pikovic, fungují tam vedle sebe hned dvě půjčovny lodí. „Sezona se teprve rozjíždí. V týdnu půjčujeme méně, ale o víkendu jedeme naplno,“ potvrdil Honza Dvořáček z týnecké půjčovny lodí Samba. Jen v Týnci si vodáci uprostřed léta od této firmy půjčují kolem stovky lodí za den. Zárukou úspěchu je ale zamluvení plavidla předem. A zárukou úspěšného splutí zase dost vody v řece. Té však už nyní kvůli dlouhému období bez deště, není dost. „Jestli brzy nezačne pršet, bude sjíždění řeky obtížné. Naše lodě ale zvládnou i méně vody, aniž by je poškodily kameny na dně. Lodě jsou na to stavěné, vydrží to,“ dodal Honza.

Zájem vodáků je velký, s vodou je to zatím horší:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Právě v této půjčovně si v pátek 2. června vyzvedla lodě také dvaadvacetičlenná skupina přátel brněnské Základní školy Heyrovského. „Při cestě do Pikovic máme v plánu zastavení v hospodě po šestém jezu. Mělo by to být na Žampachu,“ uvedla vedoucí skupiny Hanka, která Sázavu jela před tím už dvakrát, ale nikdy z Týnce. „Zatím to je dobré, vyspíme se v Pikovicích a v sobotu pojedeme ještě jednou. Loni bylo málo vody, tak jsme plány zrušili. Snad to vyjde letos, i když je zase málo vody. Co už máme dělat?“ zasmála se Hanka. V Podělusech, před prvním jezem pod Týncem, se na klidné hladině Sázavy spořádaně řadila před propustí jiná velká skupina příležitostných vodáků, kolegů z firmy, účastníků jednodenního teambuildingu.

V jedné z nich seděla jako háček také Zuzana Trnková z Trenčína žijící momentálně v Praze. „Na vodě jsem teprve podruhé, poprvé jsem jela Berounku,“ uvedla slovensky se smíchem a přiznala, že se přes nízký stav vody přece jen trochu obává. "Myslím si, že je hodně vody, proto se bojím, abychom se nepřevrhli a já se neutopila,“ tvrdila a vypadalo to, že chce být jen zajímavá. „Budeme rádi, když vystoupíme na břeh živí, zdraví a nevykoupaní,“ dodala. Po projetí propusti v Podělusech se ukázalo, že Zuzaniny obavy byly na místě. Svou loď posádka při prudkém zabočení vlevo taktak nepřevrhla a zapíchla příď do bariéry z písku a kamení.