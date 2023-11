Obyvatelé Sázavy v prosinci dostanou vánoční dárek za osmdesát milionů korun

/FOTO, VIDEO/ Dárek k Vánocům chystají nejen pro motoristy, ale také pro pěší v Sázavě středočeští cestáři. Už před uvedeným svátkem by měl jít do provozu nový most přes řeku, která dala městu jméno.

Stavba mostu v Sázavě, 23. listopad 2023. | Video: Zdeněk Kellner

„Most je před spuštěním do provozu, předpokládáme, že se tak stane v polovině prosince,“ uvedla na dotaz Deníku Petra Kučerová, tisková mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Dobrá zpráva ale neznamená, že akce, která začala v Sázavě na jaře 2022 a byla naplánovaná na 24 měsíců, bude zcela u konce. Dokončovací práce včetně rozebrání montované konstrukce provizorního mostu se přehoupnou až do prvních měsíců roku 2024. Půllitr z Plzeňského Prazdroje od října podražil a čeká ho to i na Nový rok „Kromě demontáže dočasného mostu budou probíhat také terénní úpravy včetně výsadba nové zeleně,“ dodala tisková mluvčí. V současné době je na mostě už položený podkladový asfalt a dělníci montují zábradlí. Na dokončení čekají také chodníky, kolem nichž vznikají betonové obruby. Už za několik dnů přijde na řadu také pokládka poslední vrstvy asfaltu nové vozovky. Stavbu mostu Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje vysoutěžila za 80 milionů korun a jejím zhotovitelem je firmy TAQ.

