Zatím poslední tragédie se tam odehrála v červenci 2021. Tehdy se raft se šestičlennou posádkou tvořenou i dětmi dostal kvůli proudu mimo propusť a pod jezem se převrátil. Muž z jiného raftu, vedoucí výpravy, skočil do vody, aby pomohl posádce převráceného plavidla, ale už nevyplaval. Policejní potápěči ho našli zhruba po hodině mrtvého. V nemocnici, kam transportoval vrtulník celkem šest dalších účastníků vodácké prázdninové výpravy, pak zemřela také jedna mladistvá dívka.

Stavba mostu v Sázavě pokračuje. Brzy začne betonování mostovky

Čím je českošternberský jez nebezpečný, vysvětluje zakladatel týneckého vodáckého centra Jaromír Biolek. „Kvůli zastaralé konstrukci, která více než na vodáky dbala na to, aby jez vydržel co nejdéle, tam voda přepadává přes hranu jezu do vývařiště. To je hlubší než odtoková strana. Proto se voda vrací z poměrně velké dálky pod padající vodu a člověka není schopen se z proudu dostat,“ uvedl.

Tento popis sedí také na jez pod sázavským klášterem. Oficiálně se jmenuje Sázava – Černé Budy. A přestože prošel v roce 2018 rekonstrukcí, zůstává dál velmi nebezpečným a je nutné dodržovat doporučení vodáckých průvodců. Splouvání je možné jen u jeho levého břehu. Jez má velký a nebezpečný válec a jízda mimo propust je smrtelně nebezpečná.

Sázavský jez v Černých Budech.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Toto nebezpečí podcenili například v roce 2010 čtyři muži ve věku 20 a 21 let. Tehdy řekou teklo po deštích více vody než obvykle. Muži posilnění alkoholem nasedli do lodi, kterou však stáhl proud. Pod jezem se loď převrhla, a muži uvízli ve „vracáku“, z něhož se dlouho nedokázali dostat. Dva byli převezeni do nemocnice s podchlazením, jeden byl ve stavu po tonutí převezen na JIP. Čtvrtého vodáka se však bohužel podařilo najít až o týden později utonulého - několik kilometrů pod jezem Černé Budy.

Obdobně nebezpečný kvůli podobné konstrukci jako v Českém Šternberku je také jez Kaňov, necelé tři kilometry dolů po toku pod Týncem nad Sázavou. Podle vodáckého průvodce se jedná o kolmý jez, který je životu nebezpečný již za střední vody.

Pravidla šťastného návratu

O tom, jak se z výletu na vodu vrátit domů živý a zdravý, může sáhodlouze povídat zkušený vodák a vodácký instruktor Martin „Francesco“ Moravec. „Jezy jsou za určitých okolností všechny nebezpečné. Může to být kvůli velkému průtoku, pod jezem může být válec a může tam být třeba i zaklíněný strom. Proto se musí dávat pokaždé pozor. Vždycky proto platí, že dříve, než se vodák rozhodne jez sjíždět, měl by si ho předem prohlédnout. To také znamená, že by měl zavčas zastavit u břehu,“ zdůrazni s tím, že když je jez nebezpečný, nebo je vysoká voda, je podle něj nutné jej obejít po souši.

Prohlédnout by se podle Moravce měly předem i propusti budované pro vodáky. Každý vodák by měl mít pro jistotu také oblečenou záchrannou vestu. „Nejhorší věcí, která se u nás děje, je to, že někteří lidé po deštích při vysoké vodě nafouknou raft a jdou si užít do vln. A úplně špatně je, když do raftu sedají opilí. Voda má obrovskou sílu i bez povodňového stavu a pokud se někdo někde zahákne, není úplně v kondici a není, kdo by mu pomohl, tak, bohužel…,“ dodal.

Sázavský jez Kavalier.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Odlišný pohled na jezy připojil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy, kam spadá také řeka Sázava. Jezy samy o sobě podle něj nebezpečné nejsou. „Nebezpečné ale může být jejich splouvání, k čemuž jezy nebyly postaveny,“ upozornil.

Přestavbu jezů s nechvalnou pověstí – Český Šternberk a Sázavu – Černé Budy - kvůli zvýšení bezpečnosti vodáků a vzhledem k vyhovujícímu technickému stavu správce toku v nejbližší době neplánuje. „Dlouhodobě uvažujeme pouze o rekonstrukci jezu Kaňov v Krahanicích, a to v letech 2030 až 2032,“ dodal Hugo Roldán.