Při sanaci skládky firma nejdříve odčerpala velké množství vody a prohnala ji přes filtry. Následně se do díla pustily bagr a nákladní auta, až na místě zbyl už jen prázdný lom. Co s ním bude dále, je zatím nejasné. Bude zasypán, aby tam už nemohla vzniknout černá skládka? Nabízejí se i jiné alternativy.

Votickému starostovi Jiřímu Slavíkovi by se tam líbilo malé jezírko. „Zatopení lomu je ale jen jednou z možností, zatím jde jen o nápad. Ukončení sanace a rekultivace místa musí předcházet projekt, který určí, co s lokalitou skutečně bude dále,“ vysvětlil mluvčí radnice.

Problém černé skládky na Polském vrchu, která kazila pitnou vodu chlorovanými uhlovodíky a těžkými kovy, se táhl několik let. V roce 2017 prokázala analýza rizik skládky kontaminaci, poté byla zpracována projektová dokumentace na sanaci. Vybraná firma, která vyčistila lom od nebezpečného průmyslového odpadu a zajistila jeho likvidaci, provede i rekultivaci lokality.

Na náklady téměř 15 milionů korun přispěla městu dotace, která pokryla 85 procent uznatelných výdajů. Definitivně hotovo by mělo být podle smlouvy do letošního září. „Předpokládáme ale, že se to podaří o něco dříve,“ dodal starosta Slavík.