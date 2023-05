/FOTOGALERIE/ Dobrovolní hasiči ze Samechova vztyčili poslední dubnovou neděli na návsi tradiční májku. I když se o přesné výšce vedly dohady, s jistotou vědí, že je to více než dvaadvacet metrů. Ze směru od Chocerad je díky tomu vidět už z velké dálky.

Samechovští hasiči vztyčili letošní májku. | Foto: se souhlasem SDH Samechov

Podle tradice se musí májka do rána hlídat, aby ji někdo například ze sousední obce neporazil nebo neodřízl zdobený vršek. Pokud by se to zloději povedlo, byla by to pro obec a zdejší mládež pořádná ostuda.

V Samechově už o májku kdysi přišli. Stalo se tak při autonehodě, kdy ji autem porazil opilý řidič. Ale to se prý jako ztráta nepočítá.

Úspěšné stavění májky završilo přátelské posezení hasičů s místními obyvateli.