Zhruba před týdnem se konal kontrolní den. Majiteli státní dozor nařídil, aby odstranil nebezpečné stavy. „A z kontroly vyplynulo, že zase udělal jen něco,“ uvedl starosta obce Bohuslav Kovář.

Situaci kolem chotýšanského zámku zatím neřeší soudy. Ale ten lounský Piccininiho za zanedbávání památkových nemovitostí na Ústecku pravomocně už odsoudil k podmínce.

Zámek sice nebyl ani v době totality ve špičkové technické kondici, ale žil. Místní tam chodili do knihovny i do ordinace lékaře. Zvrat nastal v roce 1996. Restituenti areál prodali Piccininimu a ten se k zachraňování příliš nemá. Petr Harmach, jednatel jedné z Piccininiho firem, ale uvedl, že Ital zámek kupoval ve zdevastovaném stavu. „Za poslední roky do něj investoval kolem šesti milionů korun,“ sdělil.

V plánu má prý stavbu domova důchodců. Vedení obce tomu ale nevěří. „On staví jen vzdušné zámky,“ řekl starosta Bohuslav Kovář. Řešením situace by podle něj byl prodej zámku obci. Ta je schopna dát až milion. Ital ale požaduje zhruba šestinásobek. „Za tu cenu by nám prodal jen zámek a okolní pozemky, by si nechal,“ tvrdí starosta Chotýšan.