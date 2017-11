S Deníkem za zábavou: kam můžete vyrazit?

Benešovsko - Kam můžete vyrazit za zábavou?

Konopiště

Stezku odvahy si děti školou povinné mohou užít společně i s rodiči nebo příbuznými. Start pořadatelé zahájí na dětském hřišti v Konopišti v pátek 10. listopadu od 18 hodin. Zúčastnění půjdou po trase označené světýlky, při cestě budou také plnit zajímavé úkoly.



Kladruby

Předposlední koncert tradičního festivalu Podblanický hudební podzim začne v pátek 10. listopadu od 18 hodin. Akce se tentokrát uskuteční v Rehabilitačním centru v Kladrubech, v koncertní síni, a v rámci programu festival navštíví hudební uskupení Praga Camerata. Přítomní si tak vyslechnou melodie od známých skladatelů jako jsou J. Mysliveček, J. D. Zelenka, J. Suk, B. Smetana, G. F. Händel, A. Dvořák i L. Janáček. Slovem předposlední koncert provede Alfred Strejček. Závěrečný koncert podzimního svátku hudby na Benešovsku bude ten v Neveklově, 25. listopadu od 19 hodin.



Benešov

Druhá prodloužená v rámci tanečních kurzů v Benešově bude připravená v pátek 10. listopadu od 19.30. Příbuzní a přátelé se tak mohou přijít podívat, jaké tance se již účastníci tanečních kurzů pro mládež naučili. Akce se uskuteční v Kulturním domě Karlov.



Vlašim

Pátý ročník Národní potravinové sbírky se uskuteční na Benešovsku jen ve Vlašimi. Proto ti, kteří chtějí pomoci potřebným, musí v sobotu 11. listopadu od 8 do 20 hodin dorazit buďto do vlašimské Farní charity nebo do místních supermarketů Billa a Tesco. V den konání Národní potravinové sbírky mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a nově i vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze, tedy především seniorům či matkám samoživitelkám. Cílem sbírky je otevření diskuse a hledání řešení letitého problému, kdy na jedné straně část občanů trpí nedostatkem jídla, a druhá skupina jím plýtvá. Farní charita Vlašim proto bude během celé soboty spolu s dobrovolníky v obchodech Tesco a Billa Vlašim. Veškeré vybrané potraviny budou sloužit potřebným ve Vlašimi a okolí. Zájemci, kteří by chtěli pomáhat coby dobrovolníci se mohou stále hlásit.





Hulice

Při Týdnu vědy a techniky seznámí Vodní dům v Hulicích návštěvníky s prací botaniků. Vodní dům se totiž letos připojí ke každoročnímu festivalu Týden vědy a techniky workshopem Život pro kuřičku. Jeho účastníci si budou moci na příběhu této rostliny prakticky vyzkoušet, jak může botanický výzkum přispět k záchraně tohoto ohroženého druhu. Vědečtí pracovníci Botanického ústavu Akademie věd ČR připraví ve Vodním domě několik atraktivních stanovišť, na kterých si budou moci zájemci různé metody práce botaniků sami vyzkoušet. Botanici v rámci akce dokonce postaví uvnitř Vodního domu dva modely stanoviště, na kterém kuřička roste. Workshop Život pro kuřičku bude ve Vodním domě probíhat po dva dny. V pátek 10. listopadu dopoledne jej navštíví školní třídy, v pátek odpoledne a po celou sobotu 11. listopadu pak bude otevřen veřejnosti. Zájemci tedy mohou v sobotu dorazit od 9 do 16 hodin.



Týnec nad Sázavou

Svatý Martin projede opět Týncem nad Sázavou, aby jako každý rok přivítal další roční období, zimu. Lampionový průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni vyjde v sobotu 11. listopadu v 17 hodin od týneckého Mateřského centra Motýlek a poputuje do zahrady místního Společenského centra. Program v zahradě bude více než rozmanitý. Zájemci se budou moci seznámit s legendou o svatém Martinovi. Připravený bude i oheň, na kterém si budou moci gurmáni opéct své buřty či jiné pochutiny. A v neposlední řadě budou pro hosty přichystané i tradiční, tématické jídlo v podobě svatomartinských rohlíčků.



Benešov

Benešovské farmářské trhy opět nabídnou nakupujícím nepřeberné množství produktů i výrobků od místních farmářů a prodejců. Jarmark na Masarykově náměstí pořadatelé zahájí v sobotu 11. listopadu od 8 hodin, akci doprovodí Český šraml Honzy Slabého.



Neveklov

Loutkovou pohádku O Gulliverovi zhlédnou malí i velcí diváci v sobotu 11. listopadu od 15 hodin v neveklovském kině. Pohádkovou hru odehraje Loutkový soubor z Bystřice. Divadelní představení je připraveno v rámci Divadelního podzimu v Neveklově.



Mezihoří

Ti, kteří se chtějí dozvědět něco více o vzdálených zemích, mohou v sobotu 11. listopadu dorazit do Mezihoří. Beseda Jakuba Hradečného spojená s promítáním bude zaměřená na Malajsii a Singapur. Událost začne od 20 hodin v Kulturním domě v Mezihoří.



Bílkovice

Lampiónový průvod připravili také nadšenci v Bílkovicích. V sobotu 11. listopadu od 17 hodin započne průvod od místního hřiště, načež v závěru pochodu bude pro zúčastněné připraven zdarma svařák či čaj. Lampiónová akce se koná jen za příznivého počasí.



Votice

Tvořivý večer pro Nadační fond Šance onkoláčkům budou moci nadšenci do tvoření navštívit v pátek 10. listopadu od 19 hodin ve votickém kině. Vyrábět se budou přáníčka, svícny, bude se i plést z papíru či vyrábět ozdoby do vlasů. Všechny výrobky se pak zašlou do fondu.



Buchov

Promítání fotek z cesty do Santiaga de Compostela se uskuteční v sobotu 11. listopadu od 19 hodin v osadě Buchov u Votic. Setkání bude připraveno ve skutečné jurtě, kde dobrovolník z vlčkovického statku povypráví, proč se na cestu vydal, a co všechno zažil.



Benešov

Kamarád Tour bude zajímavým především pro ty, kteří mají rádi energickou muziku od kapel RockTom, Houpací kůň a Ty krávo. Společné vystoupení spřátelených hudebních skupin začne v sobotu 11. listopadu od 20 hodin v benešovském Baru Labyrint Na Karlově.



Týnec nad Sázavou

Závody předškoláků ve sportovní gymnastice se konají v neděli 12. listopadu v Základní škole v Týnci nad Sázavou. Nejdříve od 8 hodin bude na programu prezence zúčastněných předškoláků, v 9 hodin pořadatelé závody ve sportovní gymnastice zahájí.



Štiřín

Václav Petr, který hraje na violoncello, a Alena Grešlová hrající na klavír společně dorazí odehrát svůj koncert na zámek Štiřín. Hudební událost, kde zazní melodie od A. Dvořáka, J. Suka či B. Martinů, si mohou zájemci užít v neděli 12. listopadu od 17 hodin.



Sázava

Seminář o ekologickém úklidu bez odpadu si mohou vyslechnout ti, kteří dorazí v úterý 14. listopadu od 15.30 do Rodinného centra Putti v Sázavě. Součástí setkání bude i výroba domácího čističe, proto je nutné si s sebou donést sklenici, lahvičku či rozprašovač.