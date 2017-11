S Deníkem za zábavou

Benešovsko - Co se děje v regionu?

Krasovice

Na tradiční, sváteční pochod přes Blaníky se vydají zájemci v pátek 17. listopadu. Od Domu přírody Blaník budou vycházet na 11. kilometrovou trasu od 10 do 13 hodin. Na cestě bude čekat i skutečný blanický rytíř. Do cíle je ale potřeba dojít do 17 hodin.



Sázava

Koncert klasické hudby u příležitosti státního svátku za svobodu a demokracii se uskuteční v pátek 17. listopadu od 17 hodin v Sázavě. Hudební program v bývalém refektáři Sázavského kláštera zajistí známý komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum.



Trhový Štěpánov

Koncert Pekaře a Jakuba Děkana si užijí příznivci této muziky v pátek 17. listopadu v Trhovém Štěpánově. Od 20.45 nejdříve vystoupí Jakub Děkan, následně Pekař. Akci ukončí DJ se svou afterparty. Připraven bude i svoz z Benešova, Vlašimi a Pavlovic.



Benešov

Poslední Drum and Bass party v Music Clubu Hotel Pošta v Benešově se blíží. Akce začne v pátek 17. listopadu od 21 hodin. Při akci se představí několik známých DJ z benešovského uskupení Active B@stards Crew. Poslední tóny elektronické hudby zazní v 5 hodin ráno.



Sázava

Celý prodloužený víkend se zájemci o českou historii mohou vypravit do Sázavy. Právě tam v klášteře se od pátku 17. do neděle 19. listopadu konají prohlídky v podzimní atmosféře. Akci organizuje jménem Národního památkového ústavu správa Kláštera Sázava.





Benešov

Dva muzikály, vystoupení dětí z benešovské ZUŠ Josefa Suka a na závěr trochu rockové hudby. Taková bude už v sobotu 18. listopadu v Městském divadle Na Poště třetí Noc divadel. Město Benešov patří k těm, která se celoevropského projektu opakovaně účastní a ke stálicím festivalu patří i benešovské Komorní studio Áčko. Právě tito neprofesionální divadelníci pokaždé přehlídku ve městě organizují. Doslova divadelní maratón začne už ve 14 hodin představením pro mládež pod titulem Neupřímnost bolí. Představí se při ní právě žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ pod vedením Martiny Rajdlové. Od 17.30 pořadatelský soubor představí příběh lásky a zrady – muzikál Zabili zabili který jako Baladu pro banditu vytvořili Milan Uhde a Miloš Štědroň. Áčko po krátké přestávce zahraje od 20 hodin muzikál Rokenrol pro Bejbyho, inspirovaný filmem Šakalí léta. Po představení zahrají ještě muzikanti, kteří muzikály hudebně doprovázeli.



Tloskov

K Evropskému dni muzikoterapie se přidružilo i Centrum sociálních služeb Tloskov. Pro návštěvníky tak tloskovské centrum připravilo bohatý program na víkend, který začne v sobotu 18. listopadu v 9.30. Přítomní si užijí během celého dne jak koncerty, tak i zajímavé workshopy. První v programu bude od 9.30 zahajovací koncert Jiřího Pazoura, po kterém bude následovat vystoupení Iva a Pavla Sedláčkových, Mystické housle. Od 11.30 budou naopak připraveny workshopy, které potrvají až do 15.30. Zájemci si užijí terapii zpěvem, bubenický workshop i samotnou muzikoterapii. Sobotní program skončí v 19.30, aby následující den, v neděli 19. listopadu, mohl opět pokračovat. V rámci dne evropské muzikoterapie se totiž v Centru sociálních služeb Tloskov představí také japonská umělkyně, a to právě v neděli od 16 hodin. Koncert začne v místním kinosále, v podání flétnistky Momo Yasukawa.



Český Šternberk

I přesto, že již v listopadu si mohou milovníci historie a českých památek prohlédnout hrad Český Šternberk jen po objednání předem, tento víkend tomu bude jinak. Díky mimořádným prohlídkám si totiž zájemci užijí podzimní atmosféru hradu, objednání předem tak nebudou muset řešit. Nejdříve v pátek 17. listopadu začne mimořádná prohlídka v českém jazyce v 11.30. V sobotu 18. listopadu se mohou přítomní těšit na polední procházku hradem od 12 hodin. Poslední příležitost bude v neděli 19. listopadu, kdy se brány Českého Šternberku otevřou hned dvakrát, nejdříve v 11.15, následně ve 12.15.



Sázava

Halloweenská party s pořádně strašidelnou diskotékou bude připravena v sobotu 18. listopadu od 16 hodin v Sázavě. Tančit se bude v místním společenském domě a na účastníky bude čekat i spousta soutěží. Masky budou vřele přivítány i ohodnoceny.



Benešov

Unikátní spojení tří rozdílných kapel, které se navzájem doplňují. To je Rock Live Tour 2017, které dorazí i do benešovského klubu Labyrint. Velkou party si tak zájemci užijí v sobotu 18. listopadu od 19 hodin spolu s kapelami ATD, Civilní Obrana a Curlies.





Sázava

Restaurant Day. To je celosvětová akce, která se uskuteční v sobotu 18. listopadu také v Sázavě. Kdokoliv, kdo má chuť, se může události zúčastnit v Rodinném centru Putti od 10 do 16 hodin. Zájemci se mohou i přihlásit se svým oblíbeným pokrmem.



Vlašim

Divadelní představení Krkonošské pohádky započne v neděli 19. listopadu od 11 hodin v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi. Jednat se bude o divadelní zpracování legendárního večerníčku, které pro diváky připravili přímo autoři původních večerníčků.



Neveklov

Festival Divadelní podzim v Neveklově se chýlí ke konci. Pro zájemce jsou přichystány již poslední dvě představení. To předposlední začne v neděli 19. listopadu od 18 hodin. Tragikomedii Trumf odehraje Divadlo z Davle v aule neveklovské základní školy.



Benešov

Dětské představení Michala Nesvadby uvidí ti, kteří za ním přijdou v neděli 19. listopadu do benešovského Kulturního domu Karlov. Právě tam známý min, komik a herec od 15 do 16 hodin dokáže, že přes to, že je podzim, během představení rozkvete celé jeviště.



Vlašim

Výstavu pojmenovanou Drátenické řemeslo mohou navštívit nadšenci ve vlašimském zámku až do 12. ledna. V rámci expozice se představí několik umělců, kteří se v tomto řemeslu pohybují. Návštěvníci tak budou moci zhlédnout historii i současnost v drátenictví.



Jílové u Prahy

Putovní výstavu Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mohou zhlédnout zájemci nově v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Expozice přibližující život v neolitu bude přístupná až do konce tohoto roku. To, že výstava doopravdy stojí za návštěvu potvrzuje i fakt, že získala cenu Eduarda Štorcha. Do 31. prosince potrvá v regionálním muzeu také výstava pražských amatérských výtvarníků. Soubor vystavených děl nese jméno Městem a krajinou a na výstavě se se svými pracemi podílí Josef Beneš, Jana Borovanská, Libuše Hlavičková, Marta Kateřina Nedvědová, Boris Růžička a Marie Vaňková.