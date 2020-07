Mají takzvané 'bonzácké' radary v obcích a městech své opodstatnění? Záleží na tom, kdo na tento dotaz bude odpovídat. „Je to jen další buzerace,“ vyhrkl mladý řidič, který s nasazováním technických zařízení zajišťujícím snížení rychlosti a zvýšení bezpečnost chodců i motoristů zásadně nesouhlasí. Jeho přísný soud pro 'jistotu' povolil zveřejnit jen s podmínkou neuvedení jména.

Radar v Chlístově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Nejspíš i on patří k těm, co souhlasí s pohnutkami člověka, který už třikrát z provozu vyřadil radar na Chlístově a také v Kozmicích. Ti 'druzí', tedy chodci a domorodci, naopak radary hájí a chválí. Nejspíš za všechny obyvatele Chlístova to shrnula Jana Rubešová.