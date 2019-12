/FOTOGALERIE/ I když chov jakýchkoliv zvířat vyžaduje od lidí, kteří se o ně starají prakticky nepřetržitý dohled a péči, pro řadu z nich jsou období, kdy se doslova nezastaví. Takovým časem je pro rybáře podzim a začátek zimy. Právě do této části roku spadají vánoční svátky a s nimi i největší odbyt ryb ke konečným spotřebitelům. Své by o tom mohli vyprávět zaměstnanci společnosti Líšno, největšího rybářství na Benešovsku.

Práce na sádkách Papírna u Benešova. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Po výlovech rybníků, které už mají za sebou, nyní přesouvají především kapry z nádrží na sádkách Papírna pod Jarkovickým rybníkem do nádrží na kamionech. Zvířata pak zamíří z Benešovska za zákazníky do Německa, Rakouska, Slovenska nebo například k severním sousedům do Polska.