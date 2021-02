Například starosta Benešova Jaroslav Hlavnička z ukončení nouzového stavu příliš nadšený není. „Jsem pro zachování opatření, protože jejich rozvolnění může být nebezpečné,“ míní. Tohle zatím jen tušené, i když i laiky snadno předpověditelné nebezpečí, může i na Benešovsko dorazit zejména kvůli možnému prudkému šíření nákazy mezi „z řetězu vypuštěnými lidmi,“ kteří budou chtít „dohnat“ čas ztracený v dobách zákazů.

Opatření mají dávat smysl

Ale také Jaroslav Hlavnička se kriticky staví k opatřením, která platí jen pro někoho, ne pro všechny bez rozdílu.

„Jsem pro opatření, která by dávala smysl,“ řekl lídr benešovské radnice a pozastavil se právě nad dvojím metrem, kterým vláda měří zákazy pro různé obory podnikání.

„Vůbec nechápu, proč jsou zavřená holičství nebo prodejny obuvi, když opatření, která mají obchody s potravinami, do nichž zákaz-níci mohou chodit dál, může personál uvedených prodejen zajistit také,“ zmiňuje komunální politik nelogičnost vládních nařízení. Podle něj bylo potřeba vzít rozum do hrsti a opatření, která teď vyvolávají ve společnosti třenice, sladit.

„Proto také souhlasím s iniciativou hejtmanů. Pokud by se jí nechopili, problémy by nejspíš nakonec padly právě na ně,“ míní starosta s tím, že by bylo dobré udržet opatření alespoň do Velikonoc. „Přesto bych byl pro návrat dětí do škol a otevření služeb,“ dodal Jaroslav Hlavnička. Pokud by se hejtmanům nepodařilo otočit „kolo dějin“ na druhou stranu, a od pondělí proto už neplatil nouzový stav, bylo by možné otevřít třeba i restaurace.

Špatné zkušenosti

Právě to jejich provozovatelé bezpochyby přivítají. Ale v pátek 12. února po poledni, ještě před výsledkem případných jednání hejtmanů, byl Roman Zima, provozovatel benešovské restaurace U Zlaté hvězdy, velmi zdrženlivý. A opatrný. „Hned v pondělí určitě neotevřeme,“ potvrdil. „Nemám pivo, nemám nakoupené suroviny na vaření,“ vysvětlil.

Jeho opatrnost, celkem pochopitelně, vychází z několikerých neblahých zkušeností. Ty hospodští, kvůli překotně se měnícím pravidlům vládních opatření, nabyli od začátku pandemie, tedy loňského jara.

K tomu také Roman Zima připomněl, že v Evropě jsou restaurace zavřené, a proto stále nevěří tomu, že by se ty české měly právě nyní otevírat. „Na otevření naší restaurace se začneme připravovat až podle toho, jak dopadnou jednání hejtmanů s vládou,“ řekl provozovatel restaurace na benešovském Masarykově náměstí.

Pivo a suroviny pro vaření obědů chce Roman Zima začít objednávat a dovážet do spíže teprve v okamžiku, kdy bude mít alespoň nějakou jistotu, že nový nouzový stav vláda nevyhlásí a restaurace díky tomu konečně znovu přivítají hosty.

„Pokud to bude možné, předpokládám, že se nám podaří otevřít úterý nebo spíš až ve středu,“ plánuje Roman Zima. „Ale moc šancí na to si teď ještě nedávám,“ dodal v pátek 12. února.