Pokud záměr posvětí krajští zastupitelé, peníze by měly zamířit také na Benešovsko. Konkrétně do školní jídelny v Miličíně, kde by si rádi pořídili nový konvektomat (224 000 Kč) a do Radošovic, kde by potřebovali nástavbu na sběr a svoz tříděného a BIO odpadu na traktorový nosič (397 000 Kč).