/FOTOGALERIE/ První písemná zmínka o Čerčanech pochází z roku 1356. Ale archeologické nálezy na počátku 20. století prozrazují slovanské osídlení obce. K nápadnějšímu zviditelnění obce došlo počátkem 70. let 19. století v souvislosti s výstavbou železnice Františka Josefa I. z Prahy do Českých Budějovic.

Čerčany na starých fotografiích. | Foto: archiv obce

Dne 20.května 1871 přijela první lokomotiva od Gmündu až do Čerčan. Původně jednokolejný dřevěný most přes Sázavu z roku 1871 byl v roce 1882 nahrazen ocelovou nýtovanou konstrukcí na kamenných pilířích. Druhá kolej trati z Prahy do Benešova byla přidána a most rozšířen v roce 1904.