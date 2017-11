Rozsvícení stromu omezí provoz

Střední Čechy – Do nové etapy v úterý pokročily plány na spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Středočeským krajem a hlavním městem Prahou. A už se nejedná jen o slova o tom, co by bylo fajn. Debaty o společných záměrech pokročily do nového stadia: co je psáno, to je dáno. Zástupci obou stran v úterý podepsali společné memorandum, ve kterém spolupráci v cestovním ruchu stvrzují.