„Rozhodli jsme o omezení úředních hodin Městského úřadu Benešov a to od pondělí 16. března,“ informuje benešovský starosta Jaroslav Hlavnička s tím, že se jedná o krok navazující na nouzový stav vyhlášení Vládou ČR z 12. března.

Úřední hodiny Městského úřadu Benešov jsou až do odvolání stanoveny v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Úterý, čtvrtek a pátek jsou stanoveny jako neúřední dny. Mimo úřední hodiny budou budovy č. p. 226, což je objekt s označením B na Masarykově náměstí, tedy bývalá Komerční banka a také objekt č. p. 1783, budova C na Malém náměstí, uzavřeny.

Úřední hodiny podatelny na radnici v budově A - č. p. 100, zůstávají nezměněny. Úřední hodiny pokladny v témže objektu budou v neúřední dny od 8 do 11 hodin.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Přesto doporučujeme využít přednostně bezhotovostní platby,“ upozornila tajemnice MěÚ Benešov Magda Zacharieva.

Bezhotovostní platby, jako jsou veškeré nájmy, lze zasílat na účet hospodářské činnost s číslem 30031 – 320035309/0800 s příslušným variabilním symbolem dle platné nájemní smlouvy. Všechny ostatní platby pak musí jít na příjmový účet s číslem 19 – 320035309/0800 s příslušným variabilním symbolem dle platné smlouvy nebo rozhodnutí.

V případě nejasností nebo neznalosti variabilního symbolu se klienti benešovského městského úřadu mohou obracet na pracovníky Odboru financí na telefonních číslech 312 821 152, 312 821 153 nebo 312 821 248.

„Připomínáme občanům naše doporučení, aby před návštěvou úřadu vždy zvážili, zda je nezbytně nutná. U agend, které to umožňují, doporučujeme využít přednostně objednávkový systém,“ dodala tajemnice MěÚ Benešov.