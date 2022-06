Základem je změna. Například prvňáci mají týdně dvě hodiny tělocviku. Jedna z nich by probíhala klasicky pod vedením třídního učitele, zatímco při druhé by mu pomáhal školený trenér z místního sportovního klubu.

PODÍVEJTE SE: Do benešovského sportovního světa nahlédla tisícovka dětí

O projekt zatím z benešovských čtyř základních škol projevila zájem ZŠ Na Karlově. Místostarosta Zdeněk Zahradníček uvedl, že vedení radnice bude ještěs iniciátory projektu jednat. I z toho by pak mohlo vyplynout, kdy projekt v Benešově odstartuje, zda to bude už letos v září, nebo až na začátku školního roku 2023/2024.

„Prakticky by to znamenalo, že by na tělocviky chodil první dva měsíce trenér fotbalu, další dva basketbalu a další třeba hokeje,“ podotkl místostarost. Zároveň upozornil, že smyslem projektu by neměl být nábor nových talentů do klubů, ale obecné zvýšení zájmu dětí o pohybové aktivity.

OBRAZEM: Předškoláci z Týnce se rozloučili s mateřskou školou

Zatím neujasněnou okolností projektu je, kdo by trenéry za jejich práci v benešovském školství platil. Například v Praze to jsou zřizovatelé škol, tedy městské části. O systému placení trenérů v Benešově ale zatím rozhodnuto není. I to by mělo být předmětem dalších jednání.

Nejisté ale nyní je také to, zda by kluby byly schopné zajistit trenéry v době hodin tělocviku. Opačně, tedy že by se školáci přizpůsobili časovým možnostem trenérů, by to bylo nemyslitelné.