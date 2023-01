V rámci provizoria sestavilo město a zastupitelé schválili pravidla pro nakládání s finančními prostředky na přechodné období. To by mělo skončit prvním letošním jednáním zastupitelstva, které je naplánované na pondělí 6. února.

„Už jsme si zvykli, že v lednu neuzavíráme smlouvy a že nezačínají žádné investiční akce. Nemyslím si, že je rozpočtové provizorium nějaký problém. Všechno běží tak, jak má. Na to, co je zasmluvněné do konce roku, se finance mohou čerpat,“ potvrdila Ivana Zemanová.

Peníze se ale nečerpají na nové nákupy, a to díky dodržování rozpočtových pravidel, která pomáhají udržovat plynulosti hospodaření města. Jeho obchodním společnostem, například Kulturnímu informačnímu centru (KIC) a Městským sportovním zařízením (MSZ) město pomáhá během provizoria provozními dotacemi hrazenými ze zůstatku finančních prostředků z minulých období a peníze z radnice plynou i k příspěvkovým organizacím.