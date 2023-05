/VIDEO, FOTO/ Do povědomí veřejnosti a to zejména té turistické, se brzy dostane Trhový Štěpánov jako místo, kde mají parádní a docela vysokou rozhlednu. Na zhruba dva kilometry vzdáleném kopci Paseka s kótou 516 metrů nad mořem už nyní rostou její základy.

Starosta Trhového Štěpánova Josef Korn. | Video: Zdeněk Kellner

„Když jsem byl klukem, lezli jsme tu po dřevěné triangulační konstrukci, jakési pyramidě a byl z ní opravdu krásný výhled do okolí. Později jsme sem chodili s děvčaty koukat na hvězdy,“ vzpomíná na toto místo nad městem starosta Josef Korn.

V současnosti kousek pod samotnou kótou, vyznačenou státní nivelační značkou, vzniká betonový základ pro novou stavbu. Ta sice nebude nijak originální, podobné nebo stejné konstrukce stojí i na jiných místech Česka, například na Feistově kopci u Olešnice v Orlických horách, ale bezpochyby bude takovou první a nejvyšší na Benešovsku. „Rozhledna se bude jmenovat Na Pasece a bude mít třicet metrů. Teď tady sice po kůrovcové těžbě stromy výhledu nebrání ani při pohledu ze země, ale až jednou stromy zase dorostou, bylo by špatné, kdyby z rozhledny bylo vidět jen do jejich korun,“ vysvětluje starosta, proč bude věž z oceli a dřeva tak vysoká.

ROZHLEDNY NA BENEŠOVSKU

Velký Blaník

638 m.n.m.–29,5 metru vysoká

Javornická hůra

583 m.n.m. - 26 metrů vysoká

Neštětická hora

537 m.n.m. - 12 metrů vysoká

Rozhledna Špulka - Březák

533 m.n.m. - 30 metrů vysoká

Paseka (ve výstavbě)

516 m.n.m. - 30 metrů vysoká

Některé díly budoucí rozhledny už má město uskladněné na svém dvoře v dolní části města. Další dodavatel ze Sokolova teprve přiveze. Poté na náhorní plošinu vyšplhá po lesních cestách velký jeřáb, který jednotlivé díly poskládá na sebe. „Celé dílo by mělo být zkolaudované do listopadu, ale mám ústní příslib zhotovitele, že bude rozhledna v provozu už o prázdninách. Uvidíme,“ sdělil Josef Korn s tím, že by byl rád, kdyby nadějně znějící příslib vyšel.

Důvodem výstavby rozhledny u Trhového Štěpánova nebyla ani tak nostalgie po starých časech, ale především fakt, že díky vyhlídce přijde do města víc turistů. Z toho bude profitovat celé městečko a jeho obyvatelé. A pak Trhový Štěpánov využil také příležitosti získat dotace. „Turisté si u nás dojdou na oběd, pak se projdou do bývalého lomu pod Pasekou, kde je opravdu krásně a nakonec vystoupají na rozhlednu. Při zpáteční cestě se vykoupou v rybníku s celoročně čistou vodou, kde jsme vybudovali písečnou pláž, pak přespí v našem hotelu. Budou pak dlouho vzpomínat na to, co všechno prožili ve Štěpánově,“ plánuje jeden z nejvýraznějších místních patriotů Josef Korn. „Nejen prací živ je člověk, lidé chtějí také nějaký třeba malý rozmar. A k tomu jim pomůže i rozhledna,“ dodává.

Trhový Štěpánov má co nabídnout.

Město na věž získalo dotaci 4,5 milionu korun a z obecní kasy na stavbu uvolní další čtyři miliony. Zájem o stavbu je i mezi místními, proto město založilo transparentní účet, na který lidé přispívají libovolnými částkami. Do současnosti už obyvatelé Trhového Štěpánova poslali přes 200 tisíc korun. Každý z dárců bude mít po dokončení rozhledny na jednom ze schodů cedulku s uvedením výše příspěvku.

Zdroj: Zdeněk Kellner

Z rozhledny na Neštětické hoře.

Přibližně tři kilometry od města stojí rozhledna Kalamajka postavená v roce 2021 na 583 metrů vysoké Javornické hůře. Ta je ale nižší, má necelých 26 metrů a „krčí“ se mezi stromy. Na rozdíl od Kalamajky, kam lidé stoupají vnitřkem opláštění rozhledny a ven vykukují jen okénky, bude mít rozhledna Na Pasece schodiště otevřené. A věž bude také volně přístupná. To Kalamajku musí na požádání turistů nejprve někdo z Javorníka odemknout.