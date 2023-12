/FOTO/ Poslední den roku 2023 bude současně prvním, kdy budou moci lidé po slavnostním otevření vystoupat na 30 metrů vysokou rozhlednu Na Pasece. V uplynulých měsících ji s podporou dotací a sponzorů i z řad obyvatel nechalo postavit město Trhový Štěpánov.

Momentka z budování rozhledny Na Pasece u Trhového Štěpánova. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Malá slavnost začne v 10 hodin přímo u paty montované ocelové a dřevem doplněné vyhlídkové věže. „Bude u toho také rytíř Štěpán ze Štěpánova, který k rozhledně přijede na svém koni,“ přiblížil program zpestřený i pro děti štěpánovský starosta Josef Korn.

Kromě místních, kteří to na kopec za městem mají z centra zhruba dva kilometry se slávy budou moci zúčastnit i přespolní. Dokonce i ti, kteří nevlastní automobil. Pro ně město zorganizovalo jízdy mimořádného osobního silvestrovského vlaku. Do Trhového Štěpánova je ten den dopraví z Vlašimi hned dvakrát. „A dvakrát pojede vlak také od nás do Vlašimi,“ připomněl Josef Korn.

Nejen prací živ je člověk

Nová rozhledna stojí na vrcholové plošině zhruba metr pod kótou 517 metrů. Věž se podle starosty stane další atrakcí města, která tam má přivést víc návštěvníků a tím přispět k posílení turistického ruchu. „Turisté si u nás dojdou na oběd, pak se projdou do bývalého lomu pod Pasekou, kde je opravdu krásně a nakonec vystoupají na rozhlednu. Při zpáteční cestě se vykoupou v rybníku s celoročně čistou vodou, kde jsme vybudovali písečnou pláž, pak přespí v našem hotelu. Díky tomu budou dlouho vzpomínat na to, co všechno prožili u nás ve Štěpánově,“ plánoval už dlouho dopředu starosta města Josef Korn. „Nejen prací živ je člověk, lidé chtějí také nějaký rozmar. A k tomu jim pomůže i rozhledna,“ dodal.