Co si ale rozhodně nepřála prodlužovat a nepřeje si v tom pokračovat ani teď, je způsob komunikace, který zvolilo vůči školám Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR. S ním už vedoucí kantoři rozhodně úplně spokojeni nejsou. Přesto ale přiznávají, že zprávy MŠMT nakonec pokaždé dorazí tam, kam mají. Otázkou ale je, za jak dlouho.

„Právě to mě docela trápí,“ přiznává Ivana Dobešová. „Dozvídáme se informace důležité pro chod školy nejdříve z twitteru pana ministra nebo tiskovek ministerstva,“ tvrdí ředitelka benešovské zemědělské školy. Prakticky stejnou zkušenost má i po roce s covidem-19 také ředitel vlašimské Základní školy Vorlina, Petr Jíša. „Oficiální nařízení nám chodí standardně datovou schránkou,“ říká.

„Ale první informace o tom, co bude nebo nebude, vyjde v médiích nebo na twitteru pana ministra. A podrobnosti pak teprve s jedno či dvoudenním zpožděním dorazí i k nám. Pak musíme komunikovat s rodiči, kteří to v médiích už také zaslechli, ví, že se něco chystá a ptají se nás na podrobnosti. My ale oficiálně žádné ještě neznáme, a poté, co přijdou a než je zpracujeme a předáme učitelům a rodičům, zase uplyne nějaký čas,“ sdělil Petr Jíša.

Všichni vedoucí kantoři ale pro správné nastavení režimu ve svých školách potřebují oficiální pokyn. A ten, jak přiznávají, často přijde například i v pátek večer s tím, že má opatření platit od pondělního rána. „Nebo nepřijde vůbec, nebo až v pondělí,“ připomíná Ivana Dobešová s dovětkem, že pokyny zřizovatele její školy, Středočeského kraje, na rozdíl od těch z centrálního úřadu, přicházejí tak, jak mají.

„Pro mě, jako výkoného ředitele je způsob, jakým se o nařízeních dozvídám, podstatný. Přece nemohu zavádět nějaké novinky, když o nich slyším v televizi na tiskovce?“ upozorňuje Ivana Dobešová.

Na cesty informací od řídících orgánů do školy poukazuje také další ředitel, Roman Hronek z Gymnázia Benešov. „Myslím si, že za ten rok se tok informací se zlepšil. Ale pořád se setkáváme s rozdíly, které zaznívají na tiskovkách a pak v oficiálních dokumentech zaslaných do školy,“ dodal.

Také Roman Hronek, stejně jako Petr Jíša přiznává, že už si zvykl na to, že zprávy o změnách přicházejí velmi rychle po sobě. „Víc nás ale zatěžuje to, že se jedná často o informace protichůdné. Myslím proto, že by při vyhlašování nových opatření měla být na místě větší zdrženlivost,“ dodal ředitel benešovského gymnázia.