ON-LINE reporáž o koronaviru najdete ZDE

Samozřejmostí je, že děti, které budou nachlazené, poteče jim rýma nebo budou mít zvýšenou teplotu, kašel a dušnost do školky nikdo nepustí. Jak z pravidel sestavených na benešovské radnici po domluvě s ředitelkami školek vyplývá, při potížích, které by se u dětí projevily až během dne, budou děti vyřazeny z kolektivu a odeslány se zákonným zástupcem domů.

Ředitelka MŠ bude v té době co nejvíce minimalizovat pohyb dospělých osob v budově mateřinky. Do budovy, kam budou výjimečně vpuštěny dospělé osoby, bude také umístěn na viditelném místě dezinfekce na ruce.

Rodiče při prvním příchodu do školky čeká také doložení bezinfekčnosti dětí. Zákonný zástupce musí přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které lze stáhnout z webu škol. Bez něj se dítě do MŠ nedostane.

„Děti ani učitelky nebudou nosit roušky v budově ani na školní zahradě. Na zahradě se budou pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby se jednotlivé skupiny nemíchaly. Děti přitom stráví většinu dne ve venku na zahradě,“ uvedla Ivana Kárová.

Stravování bude probíhat standardní formou

Minulostí je také zvyk, který ve školkách v běžných dobách nikoho nepohoršoval. Každé dítě mělo svůj hrneček, z něhož pilo. Nově bude pitný režim zajištěn pomocí jednorázových kelímků. Děti si s sebou do školky mohou také přinést své pití v lahvičkách.

„Stravování bude probíhat standardní formou. Oběd s polévkou, hlavním jídlem a nápojem dětem přinese provozní personál vybavený rukavicemi, rouškami a štíty,“ ujistila vedoucí odboru školství. V hygieně se prakticky mění jen tom, že děti budou místo textilních ručníků používat jednorázové, papírové.

Při odpoledním odpočinku budou mít děti připravená lehátka ve třídě co možná nejdále od sebe, podle prostorových možností jednotlivých tříd. Doporučené dva metry by však mohl být problém. „S takovými rozestupy se pětadvacet lehátek do tříd nevejde,“ míní vlašimský starosta Luděk Jeništa a připomněl, že i ve Vlašimi budou děti jejich rodiče předávat učitelkám už u dveří školky.

Dítě je nutné včas přihlásit

„Chceme, aby rodiče dětí ze školek je přihlásili k docházce do 18. května,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Nevezmeme nikoho, kdo nebude přihlášený,“ upozornil s tím, že radnice současně apeluje na rodiče, kteří nemusí plnit pracovní povinnosti, aby s nimi děti zůstaly doma. Ve středu 20. května má na radnici vlašimské vedení města schůzku s řediteli škol. Hlavním tématem budou počty přihlášených dětí.

A ještě jednu novinku znovuotevření školek přinese. V Benešově rodičům, kteří nechtějí, aby jejich dítě nastoupilo až do konce června, mateřská škola odpustí placení školného za duben, květen a červen.