ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Potom, co doma učím, obdivuji všechny učitelky,“ přiznala Jaroslava Kaprálek z Bukovan, matka čtyř dětí, z nichž Lilli chodí do druhé a Emma do páté třídy. „Vůbec nechápu, jak někdo může dobrovolně přistoupit na domácí výuku,“ řekla a popsala, jak s Lilli probírala dvojkovou násobilku.

„Nejsem pedagog, vůbec jsem nevěděla, jak jí mám vysvětlit něco, co dělám naprosto automaticky. Hodně jsem s tím bojovala, ale dcera to nakonec zvládla bez problémů,“ pochválila Jája svou žačku a uznání si obě vysloužily i od táty a manžela Jiřího, který s koronavirem bojuje jako profesionální hasič.

Starší Emma je momentálně u babičky v Sázavě. I z ní je teď učitelka. Jak učit konzultuje s dcerou po telefonu. „Emmča má za sebou těžké období. Kvůli těžké operaci mozku byla dlouho mimo školu a bohužel má i trvalé následky. Má výkyvy nálad, zapomněla řadu věcí, které se ve škole dříve naučila a někdy nezná význam slov. Měl jí proto ve třídě pomáhat asistent, ale se zavřením škol se to odkládá,“ vysvětlila maminka.

Domácí škola přinesla nejen u Kaprálků nové zvyky. Děti, i kvůli posunu času, chodí později na kutě, a vstávají o to déle. Nemusí, škola přesně v osm nezačíná. První „zvonění“ je u Kaprálků až v deset.

S nastavením správného „školního“ režimu bojovali zpočátku také Jíšovi z Pecerad u Týnce nad Sázavou. Ti s domácí školou začínají také hned po snídani. Maminka Ludmila, zdravotní sestra dál v nemocnici slouží čtyřiadvacítky. Doma tak s druhačkou Kájou a o dva roky starší Kateřinou zůstává táta Václav, řidič sanity.

„Celé to domácí učení je hodně náročné,“ přiznala Lída. „Ale nejtěžší bylo to, aby si holky uvědomily, že nejsou prázdniny. Neměly potřebu dělat úkoly. Teď už je to lepší, naštěstí nových látek moc nedostáváme. Ale úkolů docela dost, i když nám paní učitelka napsala, ať příliš neřešíme kolik toho stihneme,“ popsala Lída.

Zatímco na začátku byly Kája s Kačkou rády, že nemusí do školy, teď už jim chybí. Nejvíc kamarádi a pohyb venku. „Nevídáme se pro jistotu ani s babičkou. Máme ale zahradu a občas chodíme i do lesa,“ dodala Ludmila Jíšová s tím, že učitelům vůbec nezávidí. „Dělat bych to opravdu nechtěla, i když vím, že ve škole děti fungují jinak než doma,“ řekla.

Také pro Veroniku Kondrátovou z Petroupimi, jinak vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov, byly nejtěžší první dny po zavření škol. „Bylo potřeba sladit život domácí, rodinný s tím školním a pracovním,“ potvrdila. „S přibývajícími dny si to postupně sedá. Do všech telefonů jsme si dali sdílený rodinný kalendář, kam si zaznamenáváme termíny odevzdávání úkolů. Máme v něm nastavené i přípravu a společné učení. Ale i tak je to pro nás, stejně jako pro všechny rodiče, náročné,“ potvrdila maminka Barborky, desetileté žačky páté třídy.

Veronika pracuje nyní z domova a jako úřednice, je zvyklá hodně komunikovat. Proto může tohle umění porovnávat a hodnotit. „Komunikace s učiteli, kteří v ZŠ Na Karlově je velice dobrá. Hodně se mi líbí, že od kantorů přichází dětem velmi pozitivní zpětná vazba na jejich práci,“ pochválila Veronika s tím, že dost složité bylo najet a zažít si systém, kdy například v pondělí je čeština a v úterý matematiky.

„Myslím si, že dcera to všechno nese lépe než my, dospělí. Stejně jí ale chybí pravidelné cesty cesty do školy, osobní kontakt s kamarády, sdílení emocí s vrstevníky nebo zdravá rivalita a soutěže nebo koníčky. Neřekla bych ale, že to na ní zanechává nějakou újmu nebo skleslost,“ dodala Veronika Kondrátová.

Ne kvůli svému pohodlí by nesouhlasila s „dálkovou“ základní školou. „Potřebuje kamarády, kolektiv, sdílení emocí s vrstevníky, a potřebuje i zdravou rivalitu a soutěž než jen z kontaktu se světem dospělých,“ dodala Veronika.