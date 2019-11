/FOTOGALERIE/ Nebezpečí záplav vlivem zanášení koryta řeky Blanice eliminuje na žádost obce správce toku – Povodí Vltavy. „Před dvanácti lety bylo koryto při rekonstrukci Kamberského rybníka vyčištěno, ale několik let už dochází i kvůli malému průtoku k usazování nánosů a zarůstání řeky rostlinami,“ popsala starostka Alena Jenšíková.

Čištění koryta vlašimské Blanice v Kamberku. | Foto: David Šedivý

V létě už byla Blanice u Kamberka zarostlá tak, že na některých místech voda nebyla vidět. A právě to s sebou přinášelo i velkou pravděpodobnost rozlití řeky do okolí. Tohle nebezpečí už je ale zažehnáno. Obec to stálo několikaleté úsilí, ale díky němu Povodí Vltavy k čištění řeky konečně přistoupilo.