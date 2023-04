/FOTO, VIDEO/ Padesátka nových stromků, okrasných, růžově kvetoucích bezplodých třešní, zdobí část benešovské Jiráskovy ulice mezi Husovou a Nádražní ulicí. V těchto dnech je tam vysadili pracovníci ČSOP Vlašim.

Sázení třešňové aleje v Jiráskově ulici. | Video: Zdeněk Kellner

Jejich bezprostřední okolí budou před devastací chránit kovové mříže. Rýsuje se také chodník, který dlaždiči sestavují z malých kamenných kostek podle manuálu povrchů, který má radnice zpracovaný.

Zdroj: Grafik redakce

V současné době je ulice znovu dopravě uzavřená až na část přiléhající k autobusovému nádraží. Veškeré práce by měly být dokončené do závěru měsíce června. Do té doby získá trvalý povrch také vozovka a do ulice pod nové lampy veřejného osvětlení přibydou lavičky a odpadkové koše. Za rekonstrukci zmiňované části Jiráskovy ulice zaplatí město 19,1 milionu korun bez DPH. Revitalizace ulice se ale nevyhne ani části před základní školou. Tam dosud rostou letité hlohy. I je by měly nahradit růžově kvetoucí třešně.