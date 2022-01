Posázaví chystá úklid osmdesátikilometrového úseku mezi Kácovem a Pikovicemi. Dobrovolníci se mohou již nyní přidat prostřednictvím formuláře na www.cistarekasazava.cz. V případě zájmu celých rodin nebo větších skupin by se pak měli ozvat přímo ředitelce neziskové organizace na e-mail zemanova@posazavi.com, nebo na telefon 723 881 081. Aktuální informace o akci budou vyvěšovány na facebookovém profilu Čistá řeka Sázava. Podle Bohunky Zemanové však znovu platí, že se dobrovolníci nemusí spoléhat jen na oficiálně vyhlášený termín. Zbavit řeku nečistot mohou i mimo uvedený víkend prakticky během celého roku. „Sbírat odpadky kolem řeky mohou kdykoli, třeba až do konce vodácké sezony spojené se zamčením Sázavy na konci října,“ je přesvědčena ředitelka.

Uklízelo se i v pandemii

Poslední dva ročníky projektu Čistá řeka Sázava ovlivnila koronavirová pandemie. Původně třídenní hromadná akce se změnila na individuální s půlročním trváním. Dobrovolníci k řece vyráželi od dubna do konce října sami nebo po malých skupinkách a ze břehů sbírali vše, co tam nepatří. Loni díky tomu z okolí řeky zmizelo téměř 15 tun odpadků. Za celou dobu trvání projektu už to je neuvěřitelných téměř 400 tun, které na správné místo pomáhalo přenést na 15,5 tisíce dobrovolníků. V posledních letech je ale obecně odpadků méně, staré skládky se odkrývají jen minimálně a nové už naštěstí nevznikají.

Sázava byla jedna z prvních

V prvních letech dobrovolníci gruntovali jen mezi Sázavou a Pikovicemi. V současnosti pod taktovkou více organizátorů už ve dvou krajích - Středočeském a na Vysočině. Čistá řeka Sázava byla jedním z prvních projektů svého druhu v Česku a inspirovala další. Nyní se uklízí i Berounka, Jizera, Morava, Svratka, Ohře, Vltava, Bečva, Úpa, Kamenice, Labe, Ploučnice, Svitava nebo Dyje. Uklízejí se ale také potoky a lesy nebo okolí silničních tahů.