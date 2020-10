Ve všech obcích kolem řeky Sázavy na Benešovsku tvoří rekreační stavby značnou část celkového počtu nemovitostí. Jen na území Čtyřkol, kde trvale žije 721 lidí, stojí 291 trvale obydlených domů. Dalších 374 objektů využívají rekreanti. Většinou z Prahy, která je dlouhodobě zasažena koronavirovou nákazou nejvíce.

„Že by se někdo ze stálých obyvatel ohrazoval proti rekreantům, jsem nezaznamenal,“ potvrdil čtyřkolský starosta Štěpán Benca a připomněl, že většina lidí, žijících trvale ve vesnici, dojíždí za prací zejména do hlavního města. I proto by strach ze zavlečení pražské nákazy chataři a chalupáři byl zbytečný. Navíc jsou rekreační objekty rozsety po celém území obce i mezi rodinnými domy.

Majitelé chat a chalup ze Čtyřkol i další části obce Javorníku už se nyní pomalu stahují do svých stálých domovů. To je podle starosty patrné i z úbytku domovního odpadu.

Podobná situace je i v Poříčí nad Sázavou, kde je v šesti chatových osadách 540 rekreačních objektů. „Na jaře to bylo jiné, tehdy bylo v našich rekreačních oblastech plno,“ připomněl starosta Jan Kratzer, který své tvrzení opírá o tehdejší množství komunálního odpadu i vyšší dopravní zatížení v ulicích.

Podle Kratzera radnice na podzim stahuje z osad část kontejnerů a snižuje i frekvenci jejich vyvážení. „Jsem proto zvědavý, jak se vládní opatření projeví v obsazenosti osad. Teď nevíme, jestli budeme moci kontejnery z osad stáhnout,“ řekl starosta obce s 1218 obyvateli, který zatím ze strany místních lidí nezaznamenal žádné negativní reakce na přítomnost rekreantů.

Zhruba čtvrtinu z 2200 objektů na území Týnce nad Sázavou tvoří chaty a chalupy. Více než obavy ze zavlečení nákazy z hlavního města však místní obyvatele, kterých je 5700, trápí dopad přítomnosti lufťáků na jejich běžný život. Třeba nakupování. Pokud by přinesli kšeft místním živnostníkům, bylo by to podle starosty Martina Kadrnožky jen dobře. „Přijedou ale do Lidlu, obsadí parkoviště, vykoupí chleba. A místní, když přijedou odpoledne z práce, už mají smůlu,“ poznamenal starosta.

Také Sázava, kde žije 3700 obyvatel, má své chatové oblasti. Podle starosty Ivana Koldcsitera panuje mezi lidmi kvůli šíření koronaviru určitá nervozita. „Věřím, že to bude jako na jaře a nepůjde o žádnou paniku,“ dodal.