„Už 15. prosince byla úspěšně dokončena rekonstrukce silnice od struhařovské křižovatky se silnicí II//111 k Jemništi, tedy úsek dlouhý zhruba tři kilometry,“ připomněla mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová s tím, že součástí akce byly i novostavby dvou mostů a to ve směru od Benešova mezi železničními přejezdy u Struhařova a před odbočkou na Postupice. „Stavba trvala půl roku,“ dodala.

Rozsáhlé dílo zahrnovalo úpravu konstrukčních vrstev vozovky až na úroveň pláně. Opraveny byly i krajnice. Cestáři obnovili a doplnili i trvalé dopravní značení a svodidla. Zpevnili strmé svahy a koryta potoků vydláždili lomovým kamenem.

Své si s opravou krajské silnice užili řidiči. Zejména pak ti z Domašína, místní části města Vlašimi. „Domašín byl loni od začátku června uzavřený z obou stran,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Domašín má za sebou obecně náročné období. Jiná uzavírka na stejné silnici jej trápila krátce před tím. Kraj na podzim 2018 nejprve uzavřel Domašín kvůli rekonstrukci dvou mostů a po prodlužování ukončil dílo až opravou a zprovozněním silnice na konci července roku 2019.

„Na jednu stranu je chvályhodné, že kraj s opravou začal. Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby práce byly rychlejší. Ale vzhledem ke složitosti výběrových, schvalovacích, následných kontrol a nedostatku pracovních sil ve všech oborech je to složitá situace. Rychlosti oprav by jistě pomohly dobře zpracované projekty, neboť často docházelo k jejich nutným změnám a tím pozastavení jednotlivých prací,“ hodnotí místostarosta Karel Kroupa, sám obyvatel Domašína.

Kvůli uzavírce bylo nutné při cestě do Benešova jet objížďkou přes Bílkovice nebo Chobot. Autobusy, které směly jet přes Bílkovice, měly delší dojezdové časy. „Obyvatelé Domašína se ke svým domům dostali přes letiště nebo Znosim. Pokud se nemohli krátkodobě dostat do svých dvorů – parkovali v blízkosti domovů,“ popsal Kroupa s tím, že díky ochotě dopravce zajížděla MHD do Domašína dál a policisté byli v tu dobu tolerantní.

Letos by měl kraj dokončit opravu úseku z Domašína do Vlašimi s už částečně novým povrchem silnice položeným v rámci oprav mostů u kostela a Domašínské brány. Podle Petra Nádvorníka, investičního technika KSÚS Středočeského kraje, by oprava silnice II/112 skončit dříve, než v plánovaném listopadu. Celé dílo přijde kraj bez DPH na asi 145 milionů korun.