Prázdninové opravy benešovských silnic blokují dopravu v ulici K Tužince

Kvůli pracím je v současné době dopravě ulice zcela uzavřený od podjezdu pod železniční tratí až za křížení s ulicí Seifertovou. Oprava povrchů ve vilkové čtvrti ležící od centra města za tratí předchází úpravám dopravy v této části města. S opravami povrchů začala radnice loni. „Bezprostředně po dokončení oprav povrchů v jednotlivých ulicích tam necháme namontovat zpomalovací prahy. Ty by bez rekonstrukce vozovky nebylo k čemu přichytit,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Zpomalovcí prahy a jednosměrka

Zpomalovací prvky bude město podle benešovského starosty Jaroslava Hlavničky instalovat v souvislosti s dalšími úpravami - zjednosměrněním provozu. „A také kvůli tomu, že je v lokalitě mezi rodinnými domy stanovena nejvyšší rychlost třicet kilometrů v hodině,“ dodal starosta s tím, že už dříve zmizely značky, které vyznačovaly hlavní silnici. Od té doby dávají řidiči na každé křižovatce přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Konečným cílem úsilí radnice by mělo být zjednosměrnění ulic o němž se na radnici hovoří už poměrně dlouho. Pokud k tomu radnice přistoupí, budou to pro tamní motoristy další výrazné novinky.

Opravy benešovských silnic blokují dopravu v ulici K Tužince:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Na tu první, zrušení hlavních silnic a na křižovatkách zavedení přednosti vozidlům přijíždějícím zprava, si už zvykli. Zjednosměrnění ulic na Červených Vršcích benešovská radnice chystá na letošní podzim. Dojít by k tomu mělo poté, co krajští cestáři dokončí svou práci v ulici Červené Vršky. Právě tam Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) Středočeského kraje zrekonstruuje páteřní benešovskou silnici II/112. „V době, kdy bude KSÚS silnici zcela uzavřenou dopravě opravovat předpokládáme, že řidiči budou jezdit ulicemi mezi rodinnými domy stále v obousměrném režimu. To už tam ale budou instalované zpomalovací prahy,“ připomněl místostarosta.