Jiráskova ulice je v současnosti zcela neprůjezdná a silnice je odbagrovaná až zhruba půl metru pod úroveň chodníků. Už v pondělí 14. března začne další propojování rekonstruované kanalizace na stávající řád v prostoru křižovatky s Husovou ulicí. Kvůli tomu bude tato část městské silniční sítě do 25. března zcela neprůjezdná.

Objízdná trasa do centra povede ve směru od křižovatky ulic Táborská a Hráského po silnici II/110 v ulicích Táborské a Nádražní, s odbočením do Tyršovy ulice, a dále po ulici Dukelská s odbočením do ulice Karla Nového a zpět.

Tyršovou ulicí v Benešově se bude jezdit jako kdysi. Od centra k nádraží

„Termín dokončení této části stavby je v květnu, ale nejspíš se to povede o něco dříve,“ odhaduje místostarosta. To se však bude týkat pouze silnice procházející od Nádraží k Husově ulici. Město však počítá s celkovou revitalizací, tedy jak komunikací pro auta a pěší, tak tamní zeleně i mobiliáře.

„Po rekonstrukci kanalizace bude mít silnice povrch vytvořený z levnějšího materiálu, recyklátu,“ potvrdil Roman Tichovský s tím, že kompletní stavební povolení pro celkovou rekonstrukci bude mít město právě až v květnu. Poté bude následovat veřejná soutěž na zhotovitele a zahájení rekonstrukce přijde na řadu na podzim. A také to znovu zastaví dopravu.

Povrch silnice se pak z provizoria změní na nový asfaltový. Současně zmizí také hlohy, které tvoří oboustrannou alej. „Hlohy nejsou v této ulici příliš vhodné stromy, což potvrdil dendrologický posudek. Nahradí je sakury, jaký druh, ale zatím nebylo určeno,“ řekla Alena Pokorná, vedoucí Odboru investic Městského úřadu Benešov.

Návrhy architekta: Benešov plánuje změny na Husově náměstí a v okolních ulicích

V ulici bude vysazeno na 50 kusů nových stromků a jejich bezprostřední okolí budou chránit kovové mříže podobně, těm jako u lip na Masarykově náměstí. Stromky se budou sázet na jaře nebo na podzim. Každopádně až v samém závěru díla. Ten by měl přijít v létě 2023.

Kolik bude rekonstrukce Jiráskovy ulice stát, v tuto chvíli není kvůli měnícím se cenám materiálů zcela jasné.