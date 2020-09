Letos převažovali ti místní. Akce ale stále běží a skončí teprve s příchodem listopadu. „Pokud se ještě někdo bude chtít k úklidu připojit, ať se ozve. Pytle, rukavice i svoz odpadu zajistíme. Hlásit se mohou jednotlivci, rodiny i skupiny,“ vyzvala za organizátory akce z obecně prospěšné společnosti Posázaví jeho ředitelka Bohunka Zemanová.

I když u řeky byly vidět jen malé skupinky brigádníků, jejich počet násobeno počtem odpracovaných víkendů, nebyl proti běžným létům menší. „Do současnosti přiložilo ruku k dílu na 350 lidí, kteří naplnili nepořádkem kolem 250 velkých pytlů,“ potvrdila Bohunka Zemanová.

Ani letos nebyla nouze o tradiční odpadky, jako jsou plastové lahve, pneumatiky či zbytky železných a dřevěných konstrukcí. „Ale koronakrize se projevila jasně i na řece. Ve větší míře se v ní objevily použité plastové rukavice, pytlíky a také roušky,“ popsala.

A i když vyhodnocení celého letošního jubilejního počinu přijde až v samém závěru roku, už nyní lidé z Posázaví ví, nebo si to alespoň přejí, aby se šestnáctý ročník Čisté řeky Sázavy vrátil do starých kolejí. To by se mělo stát během 9. až 11. dubna 2021.