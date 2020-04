ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Chod v pozměněných, nenormálních podmínkách karantény s sebou přinesl dopady do ekonomické bilance. V ústavu na dohled od Vlašimi pracuje celkem 360 lidí. „Veškeré náklady nyní třikrát přehodnocujeme a zvažujeme, jestli je možné je oddálit. Také v oblasti investic se situace změnila. Domnívám se, že se investice posunou možná o roky, než se ústav srovná ekonomicky a než si vytvoří polštář,“ uvedl Josef Hendrych a současně s tím upozornil, že na startu druhého krizového měsíce stále ještě nevidí konec krize.

Pokud by se pokračovalo v nastoleném trendu, nedopadlo by to dobře. Přesto je Josef Hendrych mírným optimistou a věří, že už se pandemie v Česku dostala do druhé fáze, kdy bude nemocných přibývat méně a situace se v celém hospodářství pomalu začne vracet do dříve zaběhnutých kolejí.

Fyzioterapie a rehabilitace vůbec je specifickým odvětvím péče o pacienty, která se neobejde bez fyzického kontaktu. Proto se úplně nepotkávají potřeby klientů a fyzioterapeutů na straně jedné a vládních opatření na druhé. Přesto a samozřejmě i kladrubští pracovníci rehabilitačního ústavu dodržují v rámci možností doporučená opatření. Například jim je každé ráno měřena teplota.

„Nosíme roušky a upravili jsem i chod naší jídelny. Pacienty jsme rozsadili a při obědech se už nepotkávají se zaměstnanci,“ uvedl Josef Hendrych s tím, že vedení ústavu hodně spoléhá na zodpovědnost zaměstnanců, kteří by i po skončení směny a návratu domů měli dál držet vládou doporučená opatření. „Právě my, kteří ústav denně opouštíme bychom měli být nejvíc obezřetní, abychom sem nic nezanesli,“ vyzval ředitel.

Naprostou novinkou Rehabilitačního ústavu Kladruby je „export“ jeho know-how mimo ústavní zdi prostřednictvím internetové terapie. „Na to jsme se připravovali už poměrně dlouho, ale ne všichni tomu byli nakloněni. Až tato doba ukázala, jak něco podobného je zapotřebí,“ vysvětlil ředitel rehabilitačního ústavu.

Na ústavním webu se tak do Kladrub alespoň virtuálně mohou dostat ke svým oblíbeným fyzioterapeutům klienti, které doma uvěznila karanténa. Josef Hendrych proto věří, že až nastane ten správný čas, bude jasné, jak bylo rozhodnutí správné.

„Telerehabilitace ve zhruba půlhodinových lekcích se klientům zamlouvá a už máme první pozitivní reakce,“ sdělil ředitel ústavu. „A možná se to stane běžnou součástí práce našeho ústavu. Jsem rád, že jsme s tím přišli a klienti mohou cvičit také doma. Přesto naše webové pořady nikdy nenahradí rehabilitaci přímo v ústavu, která je spojená i s konzultacemi. I tak se ale jedná o velký krok kupředu,“ doplnil.