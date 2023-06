O vybudování nového pavilonu usiluje vedení ústavu, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, již řadu let. Vychází přitom z poptávky po rehabilitačních službách, která výrazně převyšuje kapacitní možnosti zařízení. Tuhle situaci ústav řešil podle svých možností, například rekonstrukcí stávajících objektů. „Dostali jsme se až do situace, že bylo nutné navýšit počet lůžek, protože potřebujeme zrekonstruovat jeden z nejstarších pavilonů postavených v roce 1940. Ten už nesplňuje prakticky nic,“ vysvětlil ředitel RÚ Kladruby Josef Hendrych.

Rehabilitační ústav Kladruby poskytuje klientům péči již od roku 1947:

Přestože nebylo jasné, kdy stavba začne, připravoval se ústav, jako by to mělo být už zítra. Administrativa byla nakonec zdárně vyřešena a budování začalo hloubením základů na začátku června 2023. Samotný objekt ve tvaru velkého písmene L bude vysoký 22 metrů, na délku bude mít 53 metrů a na šířku zabere 31 metrů. Pětipodlažní budova bude mít obestavěný prostor přes 21 tisíc metrů krychlových.

Chytré řešení

Ještě než začalo hloubení základů zabývalo se vedení ústavu tím, kam ukládat vytěženou zeminu. Každé její odvážení mimo areál by totiž stálo další peníze. Za uložení, ale i za dopravu. A tomu se v Kladrubech elegantně vyhnuli a zabili dvě mouchy jednou ranou. „Park pod hlavní budovou ústavu naši pacienti příliš nevyužívali, protože je situovaný na poměrně příkrém svahu. Právě tam nyní ukládáme vytěženou zeminu a dostáváme tím terén do roviny,“ vysvětlil ředitel RÚ s tím, že na vniklé plošině bude nakonec vytvořena parková úprava a vybudována stezka. Té klienti ústavu budou moci využívat k relaxaci při chůzi nebo při posezení na lavičkách s návštěvami.

I když myšlenka na stavbu dalšího pavilonu není úplně nová, nebude to tak, že by vybavení bylo poplatné době prvních úvah. Během příprav v ústavu sbírali zkušenosti, doplňovali je a upravovali pro novou stavbu tak, aby byla vybavena nejmodernějším zařízením. To by se do hotové stavby mělo nastěhovat v závěru roku 2024. V novém pavilonu budou lůžka využívat nejen další pacienti, ale práci tam najdou další fyzioterapeuti, sestry, lékaři či sanitáři. Kolik jich bude, Josef Hendrych zatím upřesňovat nechce. „Budeme to řešit až v příštím roce,“ vysvětlil.

Na začátku myšlenky na výstavbu nového pavilonu, tedy před zhruba čtyřmi, pěti roky, vycházela stavba na nějakých 350 milionů korun. Už tehdy se ale cena vedení ústavu zdála příliš vysoká. Proto přišly zásahy do projektu s cílem snížit finanční náročnost stavby. Třeba zmenšení rozměrů budovy nebo odstoupení od kapilárního systému vytápění, které je velice úsporné, ale neslučuje se s filozofií pasivních staveb. Cena tím klesla o nějakých 50 milionů. Nakonec se dílo podařilo vysoutěžit za 234 milionů korun. „Před započetím prací jsem se obával, že tu bude rámus a prach, ale zhotovitel využívá techniky, která se sem náramně hodí a nic z mých obav se nesplnilo. Jsem proto velmi spokojený,“ dodal Josef Hendrych.