Charlotta Kurcová, ředitelka ZŠ a MŠ Teplýšovice:

„Paní učitelka se sice odvolává na to, že žáci neměli právo ji při hodině nahrávat, ale žádný učitel nemá právo rozšiřovat tak scestné informace. Kantoři by měli mít pohled apolitický, nezkreslený, a když žákům něco vykládáme, musí to být pravdivé a ověřené. Pokud by došlo i u nás k takovému případu, řešila bych to jako paní ředitelka v Praze. Tak nekompetentní kantor nemá ve škole co dělat. Nedovedu si představit, co dětem vykládá v jiných hodinách. Tohle se dostalo ven jen díky tomu, že si ji děti nahrály. Rozumím ale i tomu, že nahrávat učitele při výkladu se nemá, nikdo z nás by to nechtěl, ale rozumím i tomu, že děti byly na pochybách a proto k tomu přikročily.“

Do školy, nebo ještě ne? První třída může dítě ovlivnit po zbytek života