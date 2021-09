Rodiče se sice usmívali, ale svůj názor na testování byli ochotní sdělit pouze anonymně. „Já jsem zásadně proti tomu, co se tady kvůli koronaviru děje. Jsem kompletně proti všemu – testování, rouškám, očkování i všem zákazům,“ přiznala mladá maminka jedné z prvňaček poté, co nepřemluvila k vyjádření svého partnera. „Samozřejmě se nakonec podvolíme, protože dítě musíme dát do školy,“ řekla s tím, že rodině ani nic jiného nezbývá.

Ani další z rodičů nebyli nadšeni z nařízení, ale ani z toho, že by se jejich děti mohly kvůli rodičovskému postoji stát žáky druhé kategorie, být vyloučeny z některých předmětů nebo mít dokonce se zakázaný vstup do školy.

„My se s tím, co pro nás nastavila vláda, smiřujeme, protože nám ani nic jiného nezbývá,“ uvedla další z mladých matek nových školáků. Přiznala však, že s opatřeními kvůli covidu 19 ale zásadní problém nemá.

Také další rodiče prvňáčka připustili smíření s restrikcemi i povinnostmi „ušitými vládou země. „My už máme děti velké a nevadí nám ani roušky ani testování,“ řekla matka a její partner pak doplnil: „Jak jinak tu nemoc zastavit? Když to musí být, tak ať to je. Pro malé děti je to sice „na prd“, ale co se dá dělat,“ dodal rezignovaně.

Další z maminek odpovídala téměř totožně. „Je to bohužel taková doba. Nejsme žádní rebelové, žádné protesty kvůli tomu nechystáme. My chceme být chytří, chceme se učit, a proto chodit do školy,“ mrkla mladá žena s širokým úsměvem na svého potomka, který už je druhým školákem této rodiny. Ta tak už má také dost zkušeností s distanční výukou. „Docela nám šla, ale ve škole je to jiné, lepší. Proto jsme se do školy mezi kamarády moc těšili,“ dodala maminka.

První třídní schůzka na dvoře

Ředitel školy Petr Jíša situaci, kdy na nádvoří školy vznikla po oficiálním přivítání čtyři testovací místa, bere věcně. „Děti se po otestování přesouvají v rouškách do tříd a na nádvoří zůstávají ještě rodiče, abychom s nimi měli vůbec první třídní schůzky,“ vysvětlil další z neobvyklých jevů nového školního roku.

Prostřednictvím antigenních testů tak děti potvrdily, že nejsou infekční a nehrozí od nich nakažení dalších spolužáků. Samotné antigenní testy se budou ve školách opakovat 6. a pak také 9. září.

Ředitel školy, kde zhruba 90 pedagogů učí téměř 700 žáků ve 26 třídách včetně jedné přípravné, pak také potvrdil, že zatím o dětech, které by nesplňovaly nařízení vlády, neví. „Pokud by nyní děti nepřišly do školy, musí být normálně omluveny. Pokud by některý z rodičů nesouhlasil s opatřeními, měl nám to sdělit už před koncem prázdnin,“ vysvětlil Petr Jíša. „Uvidíme, jak se situace vyvine dál,“ dodal.