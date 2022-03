Radnice v Týnci nad Sázavou pomůže Ukrajincům s ubytováním nebo školou

Výzvu občanům pro pomoc běžencům z Ukrajiny zveřejnil Městský úřad Týnec nad Sázavou. Radnice ve svém sdělení mimo dalšího uvádí, že by příjezd známých či příbuzných z Ukrajiny do Týnce měli lidé oznámit do kanceláře starosty na telefony 317 701 530 nebo 317 701 930.