Právě proto k výraznější regulaci parkování v širším centru spěje i radnice Benešova. Pomoci by měla záchytná parkoviště.

„Problém zacpaných ulic v centru nezpůsobují ani tak obyvatelé města, ale ti, kteří sem přijíždějí do práce, nebo je pro ně Benešov přestupní stanicí při cestě do Prahy,“ tvrdí místostarosta Roman Tichovský a připomíná, že v okamžiku, kdy město přistoupí k důraznější regulaci, aut v centru ubude.

Kvůli úspoře peněz pak motoristé bezpochyby vezmou za vděk parkoviště u zimního stadionu, plaveckého bazénu, na Sladovce u parkurového kolbiště, v Černém lese nebo těmi na Červených Vršcích u obchodních domů. Například Lidl se ale takovému využití parkovišť brání. Od února zavede poplatek na svém parkovišti po určité době, určené k nákupu.

Pro posádky aut se záměrem radnice vyvstává další zatím nevyřešená otázka. Jak se dostat do centra? „Z každého místa je to do středu Benešova deset minut chůze,“ míní Roman Tichovský. „Chápu Prahu. Ale Benešov za čtvrt hodiny přejdete z jednoho konce na druhý,“ poznamenal.

Jenže každý motorista není ochoten jít pěšky. Jiní zase trasu dlouhou nejvýš dva kilometry fyzicky nezvládnou. Proto by v okamžiku, kdy město přistoupí k vytlačení aut z centra, měla lidi od záchytných parkovišť svážet městská hromadná doprava. „S tím, že by autobusy opravdu k těmto parkovištím v určitých intervalech jezdili, počítáme,“ potvrdil benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.